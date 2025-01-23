Американський президент здивований, що це не було зроблено раніше.

Низькі світові ціни на нафту сприятимуть закінченню війни в Україні, тому країни ОПЕК і зокрема Саудівська Аравія, один з найбільших світових експортерів чорного золота, має знизити ціни. Про це заявив новий президент США Дональд Трамп, виступаючи на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

"Я здивований, чому вони цього не зробили ще до виборів [президента США]. Якби ціна знизилась, то війна Росії проти України швидко б закінчилась. Поки ціни будуть високими, війна буде продовжуватись", - заявив він.

За словами Трампа, його зусилля щодо врегулювання війни Росії проти України "перебувають у процесі".

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Крім того, у своєму виступі президент США закликав країни НАТО збільшити витрати на власну оборону до 5% ВВП.

Трамп обвалив ціни на нафту

Як писав УНІАН, під час передвиборчої кампанії Трамп серед іншого обіцяв домогтися значного зниження цін на нафту, в тому числі стимулюючи внутрішній видобуток у США. Так він хоче допомогти американській економіці.

Цього тижня світові ціни на нафту справді істотно знизилися після того, як на інавгурації Дональд Трамп підтвердив свої плани щодо енергетичного сектору. Ф’ючерси на нафту марки Brent впали на 65 центів, або 0,81%, до 79,5 доларів за барель. У той же час, ціни на американську нафту WTI (West Texas Intermediate) знизились на 1,15 долара, або 1,48%, до 76,73 долара.

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