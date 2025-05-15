Штати хочуть побачити прогрес у найближчі кілька днів, зазначив держсекретар.

США хочуть побачити прогрес у питанні мирного врегулювання війни в Україні в найближчі кілька днів, військового рішення не існує. Про це державний секретар США Марко Рубіо сказав на початку неформального засідання міністрів закордонних справ країн-членів НАТО в Туреччині.

Рубіо зазначив, що президент США Дональд Трамп обстоює цілком зрозумілу позицію, що війна між Україною і Росією має закінчитися.

"Він відкритий практично до будь-якого механізму, який приведе нас до справедливого, стійкого, тривалого і міцного миру. Саме це він хоче бачити. Він хоче бачити припинення війни", - сказав Рубіо.

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Як зазначив держсекретар США, мета НАТО полягає в запобіганні війнам через міць організації. У зв'язку з цим у США хочуть бачити збільшення витрат на оборону серед країн-членів Альянсу.

"Він хоче завершення війни, і це надія щодо Росії та України. Ми побачимо, що станеться протягом наступних кількох днів у цьому відношенні. Але ми хочемо бачити прогрес у цьому напрямку. І яким би не був окреслений механізм, і яким би не був процес, який має відбутися, ми відкриті, щоб бути конструктивними і корисними в будь-який спосіб, щоб припинити конфлікт. Я кажу це і повторюю: військового вирішення конфлікту між Росією та Україною немає. Ця війна має бути завершена не через військове рішення, а через дипломатичне", - наголосив Рубіо.

На його переконання, що швидше буде досягнута угода про припинення війни - то менше людей загине і менше руйнувань буде.

"І врешті-решт, це мета президента (Трампа)", - сказав Рубіо.

Як повідомили в Міністерстві закордонних справ України, напередодні очільник відомства Андрій Сибіга провів зустріч із Рубіо та сенатором Ліндсі Гремом, "щоб донести бачення президента України Володимира Зеленського щодо мирних зусиль та скоординувати позиції протягом цього критично важливого тижня".

"Ми детально обговорили логіку подальших кроків і поділилися нашими підходами... Ми готові розвивати нашу співпрацю в конструктивний і взаємовигідний спосіб", - зазначив міністр.

Переговори України та Росії в Туреччині 15 травня

Нагадаємо, напередодні президент РФ Володимир Путін підписав розпорядження про склад делегації РФ для переговорів з Україною в Туреччині. Сам глава Кремля в документі не згадується. Групу очолить його радник Володимир Мединський.

Як зазначили в FT, судячи з усього, Росія прагне продовжити переговори з того місця, на якому вони зупинилися навесні 2022 року в Туреччині. Тоді російську делегацію теж очолював Мединський.

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