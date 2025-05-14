Делегацію РФ на переговорах у Стамбулі 15 травня очолить Володимир Мединський.

Президент Росії Володимир Путін підписав розпорядження про склад делегації РФ для переговорів з Україною в Туреччині. Документ опублікувала прес-служба Кремля.

Делегацію очолить помічник президента РФ Володимир Мединський. Разом із ним до Туреччини вирушать заступник глави МЗС Михайло Галузін, заступник міністра оборони Олександр Фомін, начальник Головного управління Генерального штабу Збройних Сил Російської Федерації Ігор Костюков. Про самого президента РФ у документі не згадано.

Також він затвердив склад "експертів" для переговорів з Україною:

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Зорін А.С. - перший заступник начальника інформації управління Генерального штабу Збройних Сил Російської Федерації;

Подобрєєвська E.C. - заступник начальника Управління Президента Російської Федерації з державної політики в гуманітарній сфері;

Поліщук А.А. - директор Другого департаменту країн СНД МЗС Росії;

Шевцов В.І. - заступник начальника Головного управління міжнародного військового співробітництва Міноборони Росії.

Переговори в Туреччині - хто буде від України

До складу делегації України, яка полетить до Стамбула, увійшли представники влади. Зокрема, як повідомляли ЗМІ з посиланням на наближені до президента джерела, туди планує вирушити керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Поїхати до Туреччини планують також міністр оборони Рустем Умеров, дипломатичний радник Зеленського Ігор Жовква. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вже перебуває там.

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