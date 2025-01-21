Друга світова війна показала, що мир без справедливості не буває тривалим.

Слабка позиція Сполучених Штатів Америки щодо війни в Україні лише підбадборить Китай. Захід не має повторювати помилок минулого, оскільки диктаторів не можна умиротворити.

Про це у колонці для The Telegraph пише член Парламенту Великої Британії Іан Данкан Сміт. На його думку, найбільшим викликом для нового президента США Дональда Трампа стане вміння впоратися з новою віссю тоталітарних держав - Північна Корея, Росія, Іран, М’янма та інші на чолі з Китаєм.

Політик зазначив, що і Москва, і Пекін дійшли висновку, що Заходу бракує лідерства та наполегливості, коли побачили хаотичне виведення військ з Афганістану:

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"Саме ця поразка надихнула Путіна на вторгнення в Україну. Жорстока війна, в якій переважає російський колючий дріт, міни і безпілотники, призвела до сотень тисяч загиблих і поранених. Навіть зараз українські чоловіки і жінки борються за кожен дюйм своєї дорогоцінної землі, платячи за це життям".

Сміт розповів, що у грудні 2023 року разом із консерваторами прибув до Вашингтона, щоб обговорити затримку військової допомоги Україні. Тоді конгресмени сказали їм, що наразі головними приорітетами США є Ізраїль і Тайвань. Він відказав, що ці три питання не можна розділяти.

"Атака на Ізраїль допомогла як Росії, так і Китаю, відвернувши увагу Америки від України і Тайваню. Затримка із затвердженням життєво необхідних військових поставок дорого коштувала Україні втрачених територій. Ця вісь підозрювала, що потреби Ізраїлю переважатимуть над потребами Києва у США, що дало Росії час та ізолювало Україну в критичний момент", - додав він.

Політик впевнений, що Україна заслуговує на більше, ніж на короткострокове врегулювання, в якому Путін винагороджується за свою жорстокість. На його думку, Трамп має визнати, що українці опинилися у скрутному становищі через слабке лідерство Заходу та умиротворення РФ і КНР:

"Якщо Україна буде змушена змиритися з тим, що Росія контролює понад 20% її території, як частину врегулювання, то, як відлуння 1938 року, Путін повернеться за рештою. А на очах у Китаю наша слабкість означатиме, що Тайвань буде наступним. Я молюся, щоб ми не повторили помилок минулого".

Трамп обіцяє закінчити "всі війни"

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