За словами Трампа, США повинні закінчити цей конфлікт.

Новообраний президент Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін чекає на зустрічі з ним для того, аби обговорити врегулювання війни в Україні.

"Включаючи зовнішню політику, божевільні війни, які були однією з речей, які я хочу зробити і швидко, і президент Путін сказав, що хоче зустрітися зі мною якнайшвидше, тому ми повинні почекати на це, але ми повинні закінчити цю війну, ця війна є жахливою тим, що солдати, кількість солдатів, які гинуть, збільшується", - зауважив Трамп під час конференції в Аризоні.

Також він вкотре заявив, що якщо б був президентом, ця війна ніколи б не почалася.

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Трамп і Путін - останні новини

Раніше Володимир Путін заявив про свою готовність зустрітися з Дональдом Трампом "у будь-який час". За його словами, він також готовий до "переговорів і компромісів" з Україною.

Водночас колишній посол США в Росії Майкл Макфол розповів, як Трамп може Зеленського та Путіна до проведення переговорів.

"Путін вестиме серйозні переговори тільки тоді, коли російські збройні сили більше не зможуть захоплювати більше української території, або, що ще краще, хоча й менш імовірно, коли російські солдати почнуть втрачати позиції", - пояснив політик.

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