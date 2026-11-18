На Заході не вірять, що поточний переговорний процес і тим паче саміт Путіна, Трампа і Сі в Китаї покладуть край війні.

Російський диктатор Володимир Путін наразі не готовий до серйозних переговорів про закінчення війни проти України та планує продовжувати бойові дії щонайменше до весни. Про це пише The New York Times із посиланням на оцінки західних розвідувальних служб.

Такі висновки з'явилися напередодні запланованої на четвер зустрічі Путіна, президента США Дональда Трампа та лідера Китаю Сі Цзіньпіна на полях економічного саміту в китайському Шеньчжені. Хоча серед головних тем обговорення заявлена зокрема війна в Україні, джерела видання із посиланням на західні розвідки кажуть про бажання Путіна продовжувати війну.

Зазначається, що Москва сподівається на нові територіальні здобутки на сході України, а також розраховує, що удари безпілотниками та ракетами по Києву й інших українських містах виснажать український опір.

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Французький посол у Вашингтоні Орельєн Лешевальє вважає, що продовження війни також допомагає Путіну утримувати політичний контроль вдома.

"Йому потрібна війна в Україні, щоб підживлювати власне лідерство, власний наратив", – заявив дипломат в інтерв'ю NYT.

За оцінкою французького дипломата, сама участь Путіна у тристоронній зустрічі з Трампом і Сі Цзіньпіном стане для Кремля важливим дипломатичним досягненням.

"З російської перспективи це стало б вінцем їхньої дипломатії, адже вони хочуть виглядати рівними США та Китаю, якими вони, очевидно, більше не є", – пояснив Лешевальє.

Водночас Москва продовжує висувати максималістські вимоги на переговорах з американськими представниками Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Зокрема, Росія наполягає на новій архітектурі європейської безпеки, яка передбачала б відведення сил НАТО до позицій 1997 року, тобто до розширення Альянсу на схід.

Від України Росія натомість вимагає всього Донбасу та зобов'язання ніколи не вступати до НАТО. Як зазначає NYT, Київ, вочевидь, не погодиться на таку мирну угоду.

Саміт Путіна, Трампа і Сі в Китаї

Як писав УНІАН, під час саміту АТЕС у Шеньчжені 19 листопада запланована зустріч Дональда Трампа, Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна, на якій, зокрема, можуть обговорювати війну в Україні. Кремль стверджує, що частину тем для переговорів уже погоджено.

Водночас Financial Times повідомляє, що узгодженого порядку денного немає, Китай не прагне обговорювати війни в Україні та Ірані, а зустріч може обмежитися переважно символічною демонстрацією єдності лідерів.

Сам Путін заявив, що очікує значної користі від тристоронньої зустрічі, наголосивши на важливості партнерства в умовах економічної фрагментації та зростання геополітичних ризиків.

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