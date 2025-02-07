Путін на даний момент не демонструє жодного бажання вести переговори, заявив Леммі.

Швидкого припинення бойових дій в Україні не буде, війна на виснаження, імовірно, триватиме ще кілька місяців. Таку думку висловив після зустрічі з президентом Зеленським та українськими високопосадовцями в Києві Ламмі.

"Я не впевнений, що до мирних переговорів залишилися тижні. І я кажу це, тому що наша оцінка, яку, я впевнений, поділяють і США, полягає в тому, що Путін не демонструє абсолютно ніякого апетиту до переговорів і до припинення цієї війни", – сказав він в інтерв'ю The Guardian.

Він акцентував, що в Україні чітко розуміють: припинення вогню до переговорів бути не може.

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"Правда полягає в тому, що молоді чоловіки і жінки, які складають українську армію, борються за майбутнє своєї країни на місцях, і це триватиме ще кілька місяців ... Українці чітко усвідомлюють, що не може бути ніякого припинення вогню до переговорів. Тому я не очікую припинення вогню в цій війні найближчим часом. Я дуже чітко усвідомлюю, що Путін на даний момент не демонструє жодного бажання вести переговори. І тому, на жаль, я думаю, що ця війна на виснаження триватиме ще кілька місяців", – резюмував Леммі.

Завершення війни в Україні: ви могли це пропустити

Поки що зарано говорити про місце проведення переговорів щодо завершення війни, заявив речник МЗС України Георгій Тихий. Він наголосив, що на потенційних переговорах про припинення війни важливо, аби Україна, США та Європа виступали спільно.

Тим часом полковник британської армії у відставці, військовий аналітик Геміш де Бреттон-Гордон у статті для видання The Telegraph пише, що президент США Дональд Трамп записав собі у здобутки врегулювання війни в секторі Газа. І цей успіх може надихнути його на рішучі дії щодо підтримки України та примусу РФ до миру.

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