Більше ясності з цього питання буде після українсько-американських переговорів.

У Міністерстві закордонних справ України відзначають, що наразі зарано говорити про місце проведення переговорів щодо завершення війни. Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу сказав речник МЗС Георгій Тихий.

Зокрема, у нього запитали, чи ведуться зараз розмови про те, на яких майданчиках і в яких країнах можуть відбутися переговори про припинення війни.

"Дуже рано про це говорити. Давайте дочекаємося українсько-американських контактів, на яких буде більше ясності з цього питання. Не перебувають зараз у роботі - такі конкретні переговори з переліком країн", - зазначив Тихий.

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Водночас, речник звернув увагу, що зараз зустрічі відбуваються у різних форматах. Зокрема, 12 лютого у Парижі відбудеться міністерська зустріч за участі міністра закордонних справ України Андрія Сибіги. На цій зустрічі говоритимуть "про параметри миру". Також 14-16 лютого будуть контакти на Мюнхенській безпековій конференції.

"Там будуть обговорюватися усі ці питання. Україна буде висловлювати свою позицію і чути партнерів. І будемо шукати якісь шляхи, як рухатися вперед. Але якийсь такий формат якихось переговорів - такого зараз немає", - сказав Тихий.

При цьому, як відзначив речник, на потенційних переговорах про припинення війни важливо, аби Україна, США та Європа виступали спільно.

"Нічого про Україну без України, і нічого про Європу без Європи. Це ключові підходи України, що стосується потенційних будь-яких перемовин", - підкреслив Тихий.

Переговори з РФ - що відомо

Раніше прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Сергій Пєсков заявив, що РФ готова вести переговори із Зеленським, попри те, що у Кремлі вважають його "нелегітимним" президентом.

Водночас президент України відповів на нову заяву Путіна про переговори. За його словами, кремлівський правитель знову підтвердив, що боїться переговорів і сильних лідерів.

"Зараз ми бачимо, що є можливість досягти реального миру, але саме Путін робить усе, щоб замість миру або продовжити вбивати повномасштабно, або отримати паузу, щоб надалі, завдаючи гібридних ударів, готувати нове повномасштабне вторгнення", - наголосив Зеленський.

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