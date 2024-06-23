Зокрема, речник лейбористів Джон Хілі назвав Фараджа "апологетом Путіна, якому ніколи не можна довіряти безпеку нашої країни".

Лідер партії "Reform UK" та ідеолог Brexit Найджел Фарадж заявив, що ЄС і НАТО "спровокували" вторгнення Росії в Україну шляхом розширення на схід. На ці слова політика відреагували прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак і лідер лейбористів Кейр Стармер, пише Politico.

"Те, що він сказав, абсолютно неправильно і лише грає на руку [президенту Росії Володимиру Путіну]. Таке умиротворення небезпечне для безпеки Британії, безпеки наших союзників, які покладаються на нас, і лише ще більше заохочує Путіна", – наголосив британський премʼєр.

Він також додав, що саме Путін стоїть за вивільненням нервово-паралітичних речовин на вулицях Британії.

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Своєю чергою Кейр Стармер заявив журналістам, що коментарі Фараджа "ганебні", наголосивши, що тільки Росія несе відповідальність за вторгнення в Україну.

"Кожен, хто балотується до парламенту, повинен чітко усвідомлювати, що Росія є агресором, Путін несе відповідальність, і що ми стоїмо на боці України, як ми робили це з самого початку цього конфлікту. Парламент говорив про це в один голос від самого початку конфлікту", – сказав він.

Окрім Сунака і Стармера, слова Фараджа розкритикував речник лейбористів Джон Хілі. Він заявив, що ці коментарі "розкривають справжнє обличчя Найджела Фараджа: апологета Путіна, якому ніколи не можна довіряти безпеку нашої країни".

Водночас колишній міністр оборони від консерваторів Бен Воллес в інтерв'ю програмі "Today" на BBC Radio 4 порівняв Фараджа із "пабним занудою, якого ми всі зустрічали в кінці бару".

Що передувало

Лідер британської партії "Reform UK" Найджел Фарадж заявив, що Захід спровокував напад Росії на Україну. При цьому у 2014 році він називав Путіна світовим лідером, яким він найбільше захоплюється.

Коли його попросили прокоментувати заяви 2022-го року щодо причини війни РФ проти України, він сказав, що з 1990-х років стверджував, що постійне розширення альянсів на схід дає Путіну "привід сказати російському народові, що вони знову прийдуть за нами і почнуть війну".

"Ми спровокували цю війну. Звичайно, це [Путін] винен", – наголосив він.

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