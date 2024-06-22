Він вважає, що країни Заходу дали йому привід.

Лідер британської партії "Реформувати Сполучене Королівство", ідеолог "Брекзиту" Найджел Фарадж заявив, що Захід спровокував напад Росії на Україну.

В інтерв'ю BBC політику нагадали, що 2014 року він назвав Путіна світовим лідером, яким він найбільше захоплюється. "Я сказав, що не люблю його як людину, але захоплююся ним як політичним оператором, тому що йому вдалося взяти під контроль управління Росією", - відповів він.

Також Фараджа попросили прокоментувати його слова в лютому 2022 року, коли він назвав вторгнення Росії "наслідком розширення Європейського союзу і НАТО".

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Політик сказав, що з 1990-х років стверджував, що постійне розширення альянсів на схід дає Путіну "привід сказати російському народові, що вони знову прийдуть за нами і почнуть війну". "Ми спровокували цю війну. Звичайно, це [Путін] винен", - додав він.

Міністр внутрішніх справ Великої Британії Джеймс Клеверлі вже відреагував на ці слова. Він заявив, що Фарадж "повторює мерзенне виправдання Путіна за жорстоке вторгнення в Україну".

Шлях України до НАТО

Як відомо, одним із пояснень повномасштабної війни проти України російська пропаганда називає "розширення НАТО" і загрозу, яку нібито становив би для РФ вступ України до Альянсу.

При цьому перед повномасштабним вторгненням Україну не збиралися приймати до Північноатлантичного Альянсу. Нещодавно канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що незадовго до великого вторгнення сказав Путіну, що про членство України в НАТО "не йдеться ще років 30".

Путін вимагає, щоб Київ відмовився від членства в НАТО, а також хоче отримати "гарантії безпеки" для Росії. Нещодавно він заявив, що його ядерна держава "захищає себе в Україні", але воювати з НАТО не збирається.

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