Очільник МЗС Індії заявив, що планується більше контактів з Росією і з Україною.

Заступник держсекретаря США Курт Кемпбелл, коментуючи нещодавній візит прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді до Москви, заявив, що це свідчить про плани країни більш активно брати участь у війні в Україні. Про це пише Reuters, посилаючись на заяву Кемпбелла на слуханнях у Сенаті.

"Я думаю, що ми, найімовірніше, почуємо новини про більш безпосередню участь Індії у справах України. Я вдячний за це. Я думаю, Індія хоче відігравати відповідальну роль на глобальному рівні", - сказав Кемпбелл у сенатському комітеті з міжнародних відносин.

Як пише Reuters, посольство Індії у Вашингтоні, коментуючи заяву Кемпбелла, послалося на пресбрифінг міністра закордонних справ Індії Субрахманьяма Джайшанкара, на якому він сказав, що необхідно зробити більше для стимулювання переговорів із припинення конфлікту в Україні і що Індія - одна з небагатьох країн, що підтримують контакти з обома сторонами.

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"Ми вважаємо, що маємо бути активнішими", - сказав Джайшанкар, додавши, що перед візитом до Москви Моді зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським у кулуарах саміту G-7 в Італії.

"Я можу обґрунтовано очікувати, що буде більше контактів між нами і Україною, а також між нами і Росією", - додав він.

Індія і війна в Україні

У червні прем'єр-міністр Індії Моді зустрівся з президентом України Зеленським в Італії під час саміту G7. Вони обговорили поточну ситуацію в Україні, водночас Моді наголосив на важливості "діалогу і дипломатії".

У липні Моді відвідав із візитом Москву - того дня, коли російська ракета вдарила по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві. Президент України розкритикував цей візит, назвавши його "величезним розчаруванням".

Нещодавно стало відомо, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді планує вирушити до Києва в серпні. Це буде його перший візит до України від початку широкомасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

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