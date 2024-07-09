Індійський прем'єр приїхав до РФ уперше від початку повномасштабного вторгнення Путіна в Україну.

Президент Володимир Зеленський розкритикував візит прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді до Москви того дня, коли російська ракета вдарила по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві. Він назвав цей візит "величезним розчаруванням".

Як пише CNN, Моді зустрівся з Путіним у його резиденції в Ново-Огарьово під Москвою, тоді як російські ракети впали на українські міста.

Видання зазначило, що індійський прем'єр приїхав до РФ уперше від початку повномасштабного вторгнення Путіна в Україну.

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"Це величезне розчарування і руйнівний удар по мирних зусиллях - бачити, як лідер найбільшої у світі демократії обіймає в Москві найкривавішого злочинця у світі в такий день", - написав Зеленський у соцмережі.

Моді не говорив безпосередньо про удари під час зустрічі з Путіним у Кремлі сьогодні, хоча і сказав, що вирішення конфлікту буде досягнуто... через мир і діалог.

"Чи то війна, чи то терор, будь-яка людина, яка вірить у людяність, занепокоєна, коли відбуваються смерті, особливо коли помирають невинні діти", - сказав Моді, сидячи поруч із Путіним.

Видання зазначило, що це були найкритичніші на сьогоднішній день коментарі на адресу російської війни з вуст індійського прем'єра.

"Я запевняю вас і весь світ, що ми виступаємо за мир, і після вчорашньої розмови з моїм другом Путіним у мене з'явилася надія", - поспішив додати Моді.

Удар по Охматдиту

8 липня масштабне бомбардування вразило столицю Київ і такі міста, як Дніпро, Кривий Ріг, Слов'янськ і Краматорськ.

У Києві загинули 37 осіб. Унаслідок удару по київській лікарні "Охматдит" двоє людей загинули і щонайменше 16 дістали поранення.

Ця лікарня є найбільшим дитячим медичним центром України, де лікують найтяжкохворіших дітей.

До теперішнього часу пошуково-рятувальні операції з пошуку людей, які могли опинитися під уламками лікарні, закінчилися.

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