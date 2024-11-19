У заяві немає жодної критики ядерних загроз Росії або її ударів по цивільній інфораструктурі України.

Найбільші економіки світу послаблюють підтримку України, водночас дедалі більше схиляючись у бік мирних переговорів із Росією. Як пише Financial Times, у спільній заяві країн G20 за підсумками саміту в Ріо-де-Жанейро пом'якшено критику війни Росії проти України і міститься лише широка згадка про "людські страждання".

У спільній заяві йдеться лише про "негативні додаткові наслідки війни" і вітаються "ініціативи, що підтримують всеосяжний, справедливий і міцний мир".

Також наголошується, що в документі був лише один абзац, присвячений війні в Україні, порівняно із сімома абзацами в заяві за підсумками торішнього саміту в Нью-Делі. Крім того, комюніке цього року не містило засудження ядерних загроз, пов'язаних з Україною, або вимоги припинити атаки на продовольчу та енергетичну інфраструктуру...

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"Це не та мова щодо України, яку ми хотіли б бачити", - сказав один із дипломатів G20.

Як зазначає FT, хоча деякі європейські делегації наполягали на більш жорстких формулюваннях, що засуджують Росію у зв'язку з потужними ракетними ударами по цивільних об'єктах в Україні, але в підсумку відмовилися від цієї вимоги через побоювання, що це може зірвати всю спільну заяву.

"Формулювання недостатньо сильні... у них немає нічого про останні атаки. Але ніхто не хотів заходити надто далеко, інакше почалася б бійка і жодної заяви не було б", - сказав один із європейських дипломатів у Ріо.

Центральні аспекти комюніке включали заклики до ефективного оподаткування надбагатих, заходи зі скорочення бідності, припинення вогню в Газі та реформу Ради Безпеки.

Європа схиляє Україну до мирних переговорів

Як заявили Bloomberg два європейські чиновники, дедалі більшого визнання набуває той факт, що Зеленському доведеться піти на компроміс із Путіним, оскільки зрозуміло, що жодна зі сторін не може досягти вирішальної перемоги.

Крім того, турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган планував презентувати свою пропозицію щодо заморожування конфлікту на зустрічі G20 у Ріо-де-Жанейро. Згідно з планом, Україна має відмовитися від вступу до НАТО на 10 років. Також план передбачає створення демілітаризованої зони на Донбасі.

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