США перестали бути нейтральною стороною та перейшли на бік Росії, - депутат з АдН

Також політик заявив, що Україна має виплатити Німеччині компенсацію за надану допомогу.

США перестали бути нейтральною стороною у російсько-українській війні та перейшли на бік Москви. Про це заявив німецький політик Максиміліан Кра з ультраправої партії "Альтернативи для Німеччини" (АдН) в інтерв’ю Clash Report.

"Ми спостерігаємо кінець війни в Україні, оскільки США перестали бути нейтральною стороною і перейшли на бік Росії", – сказав він.

Говорячи про дизельну угоду між США та РФ, Кра заявив, що Вашингтон фактично забороняє Україні атакувати російську нафтову промисловість і водночас надає кошти росіянам.

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"Це означає, що Америка перейшла на інший бік", – додав політик.

Також Кра висловився щодо російського диктатора Володимира Путіна. Він запевнив, що не захоплюється ним, але зазначив, що Путін "вивів Росію з дуже глибокої долини сліз".

"Росія наприкінці епохи Єльцина була повністю розпродана. Вона була злочинною, небезпечною, бідною, приниженою. Держава перебувала в занепаді... Зараз, коли я слухаю свій уряд, складається враження, що Росія збирається завоювати всю Європу, якщо ми не будемо обережними. Тож, очевидно, це спрацювало. З іншого боку, я не хочу жити в Росії", – заявив політик.

Крім того, Кра додав, що партія АдН хоче домогтися того, щоб Україна виплатила Німеччині компенсацію за надану допомогу.

Лідерка АдН пообіцяла припинити допомогу Україні

Раніше лідерка ультраправої німецької партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) Аліса Вайдель заявила, що її партія хоче припинити надавати Україні фінансову та військову допомогу.

За словами Вайдель, АдН також висуне Україні вимоги щодо повернення значних сум за вже надану допомогу.

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