За словами Вайдель, більша частина українців, яка зараз перебуває у Німеччині, має повернутися до своєї країни.

Лідерка ультраправої німецької партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) Аліса Вайдель заявила, що її партія хоче припинити надавати Україні фінансову та військову допомогу. Її слова цитує Clash Report.

"Ми припинимо виплати Україні та будь-яку підтримку війни, а також висунемо Україні вимоги щодо повернення значних сум", – сказала Вайдель.

Лідерка АдН також закликала скасувати виплати для частини українців у Німеччині, особливо для військовозобов’язаних.

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"Понад мільйон українців у Німеччині отримують соціальні виплати. Це справді неймовірно, і з фінансової точки зору така ситуація більше не є стійкою", – підкреслила вона.

За словами Вайдель, більша частина українців має повернутися до своєї країни, особливо молоді українські чоловіки призовного віку.

"Йдеться про шестизначні цифри – ці молоді люди повинні, будь ласка, повернутися", – додала вона.

Чому АдН вважає РФ справжнім другом Німеччини

Раніше The Telegraph повідомляв, що німецька партія "Альтернатива для Німеччини" (АдН) вважає Росію справжнім другом Німеччини. Більше того, експерти вважають, що АдН розглядає РФ як свого роду "захисника християнської Європи".

У виданні нагадали, що, виступаючи в січні на регіональному з’їзді АдН у Північному Рейні-Вестфалії, лідерка АдН Аліса Вайдель скористалася арештом двох українців у зв’язку з підривом у 2022 році газопроводу "Північний потік", призначеного для транспортування російського газу через Балтійське море до Німеччини. Тоді вона пообіцяла висунути Україні вимоги щодо відшкодування збитків, якщо у неї з’являться такі повноваження.

Крім того, депутат парламенту Саксонії-Ангальт від АдН Ганс-Томас Тільшнайдер, який розробив маніфест партії, раніше заявив журналістам, що зацикленість партії на Росії, по суті, пов’язана з грошима. Він зазначив, що Німеччині потрібна дешева енергія, яку може надати РФ.

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