Є сфера, в якій Європа не зможе замінити США.

Не виключено, що адміністрація нового президента США Дональда Трампа незабаром припинить фінансування війни в Україні, і це перекладе проблему підтримки України прямо на плечі Європи. Як пише Foreign Policy, хоча Європа не готова до такого повороту подій, однак страх перед поразкою України може спонукати її взяти на себе відповідальність за підтримку України самостійно.

"Однак втрати, якщо Сполучені Штати справді відступлять, будуть кричущими з погляду лідерства, грошей і озброєння... Є також розуміння, що самих лише зусиль Європи, імовірно, недостатньо, аби втримати українські позиції на полі бою, не кажучи вже про те, щоб завдати Росії нокаутуючого удару", - пише FP.

Що може зробити Європа для підтримки України

Європа може використати кошти, які виділяються на скорочення економічної нерівності між країнами-членами - за даними Financial Times, майже 95 відсотків цього бюджету залишається невикористаним. Ці витрати не можуть піти на традиційну військову техніку, але можна купити "продукти подвійного призначення", такі як дрони, супутники, технології нічного бачення, тепловізори та лазери.

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Також Естонія закликала всіх членів НАТО виділяти щонайменше 0,25 відсотка свого ВВП на оборону України, як це вже роблять країни Балтії. Це дасть змогу Україні, як і раніше, мати можливість закуповувати зброю для стримування Росії. ЄС міг би також розглянути можливість збору коштів у такий спосіб самостійно, за межами НАТО.

Крім того, Данія вкладає прямі інвестиції та заморожені російські активи в українську оборонну промисловість для виробництва ударних безпілотників, артилерії, протитанкових засобів, ракет і корабельних ракет. Бельгія також працює в цьому напрямку.

Крім того, Європейська рада з міжнародних відносин (ECFR) рекомендує створити закон про оборонне виробництво, аналогічний американському, який надає США повноваження президента зміцнювати оборону країни завдяки прискоренню виробництва матеріалів і послуг. Зазначається, що це дасть змогу Європі ефективніше використовувати будь-які додаткові гроші, які вона виділяє Україні, прискорюючи виробництво оборонних озброєнь, а також медикаментів.

Де США незамінні

Водночас є сфера, в якій Європа не зможе замінити США - це передові технології спостереження та розвідки.

"Усі системи високоточної зброї сьогодні залежать від цієї технології, і жодна галузь не робить цього так, як [Сполучені Штати]", - сказав Крістіан Меллінг, директор Німецької ради з міжнародних відносин.

Європа повинна вплинути на Трампа

При цьому важливою частиною європейської стратегії має бути "напоумлення Трампа", пише FP, зазначаючи, що сценарієм, якого слід уникати за будь-яку ціну, є скасування санкцій Сполученими Штатами або просто їх ігнорування.

"Можливо, якщо Сполучені Штати не вдасться переконати політичними аргументами, можна буде зацікавити Трампа угодою: європейці могли б погодитися на більші видатки на американську зброю в обмін на те, що Вашингтон дотримуватиметься західної лінії щодо Росії", - зазначає FP.

При цьому навіть у найкращому випадку вкрай малоймовірно, що Трамп очолить альянс проти Росії, як це зробила адміністрація Байдена. Це означає, що Європа може перехопити ініціативу, - підсумовує видання.

Трамп і війна в Україні

Раніше WSJ опублікувало можливий план Трампа щодо завершення війни в Україні. Згідно з планом, Україні заборонять приєднуватися до НАТО щонайменше протягом 20 років в обмін на вигідні угоди зі зброєю. А поточну лінію фронту перетворять на "800-мильну демілітаризовану зону" (ДМЗ), що означатиме фактичну втрату 20% української території.

Як писав УНІАН, колишній прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон вважає, що Лондон буде змушений послати війська на допомогу Україні, якщо Дональд Трамп скоротить військову допомогу Києву. Він підкреслив, що поразка України неприпустима для Європи.

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