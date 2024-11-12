Раніше про необхідність підтримки України висловився чинний британський прем'єр та низка інших європейських лідерів.

Великій Британії, можливо, доведеться відправити війська в Україну, якщо Дональд Трамп скоротить фінансування, коли прийде на посаду президента. Про це в інтерв'ю GB News заявив колишній прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон.

Він підкреслив, що підтримка України має вирішальне значення для того, щоб Росія не загрожувала іншим європейським державам. На думку Джонсона, якщо Україна впаде, це призведе до "ще більшої загрози на наших кордонах, кордонах європейського континенту скрізь, де демократії стикаються з Росією".

Колишній прем’єр-міністр особливо підкреслив потенційні ризики для країн Балтії та Грузії, припустивши, що поразка України матиме далекосяжні наслідки для всієї Європи. Він також попередив, що в такому випадку витрати Британії на оборону значно зростуть порівняно з поточною підтримкою України.

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Джонсон зазначив, що наслідки української поразки вийдуть за межі Європи, вплинувши на безпеку на Тихоокеанському театрі і в Південно-Китайському морі.

"У [команді] Дональда Трампа чути багато різних голосів, і є фронт Республіканської партії, насправді досить багато з них, які дотримуються неправильної позиції щодо України", – сказав він.

Він розкритикував деяких республіканців за те, що вони "зачаровані Володимиром Путіним" і мають "якийсь дивний фанатський погляд на Путіна".

В Європі не готові покинути Україну

Як писав УНІАН, британський прем’єр Кір Стармер вимагатиме у Байдена $20 мільярдів для України до приходу Трампа. Йдеться про виконання обіцянки перед Україною про кредит в 50 мільярдів доларів.

Також ми розповідали, що президент Франції Еммануель Макрон вважає сильну Україну запорукою безпеки його власної країни. Він визнав, що досі Європа дуже несерйозно ставилася до власної безппеки, і настав час змінити це.

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