Військові найбільшого військового альянсу світу на тренуваннях спробували відпрацювати те, що ЗСУ здійснили у справжній війні.

У Фінляндії відбулися спільні військові навчання польских та фінських військ в межах великої тренувальної кампанії НАТО. Зокрема, військові двох країн відпрацювали методи захоплення ворожого аеродрому і методи протидії такому захопленню на прикладії битви за Гостомель у лютому-березні 2022 року. Про це пише Business Insider.

Під час навчань "Жива шабля" "червона команда" у складі польських повітряно-десантних підрозділів та фінських військ виконала тактичну десантну операцію на злітно-посадковій смузі в лісі. Десантники швидко захопили стратегічно розташований аеродром, прагнучи утримати його, аби він став повітряними воротами для перекидання в цей район додаткових сил піхоти та важкого озброєння.

Натомість "синя команда", що складалася виключно з фінських військ, мала за мету стримати "червону команду" і зрештою повернути аеродром під свій контроль.

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Фінляндія не має власних повітряно-десантних підрозділів, тому залучення до цих навчань справжніх десантників зі складу польскої армії стало корисним досвідом до армії-новачка у складі НАТО.

У розмові із Business Insider полковник фінськохх армії Матті Хонко визнав, що проведення повітряно-десантних операцій є складною задачею. "Потрібно придушити протиповітряну оборону та забезпечити перевагу в повітрі. Перш ніж ви зможете це зробити, потрібно вміти багато чого робити", - зауважив він.

Його польский колега, бригадний генерал Міхал Стшелецький зазначив, що у сучасних умовах такі операції насправді стали ще складнішими, ніж в минулому. Разом з тим, на його думку, наявність повітряно-десантних можливостей все ще має вирішальне значення, особливо на ранніх етапах війни, коли ворожа протиповітряна оборона може бути не готовою до раптового нападу. За таких умов швидке розгортання військ через десантні операції може мати вирішальне значення.

У НАТО не приховують, що ці навчанні проводяться не в останню чергу через те, що на початку повномасштабного російського вторгнення в Україну агресор спробував здійснити саме таку операцію.

"Російські війська намагалися захопити аеропорт Гостомель на околиці Києва під час початкового наступу на українську столицю. Це дало б Москві вирішальну перевагу, оскільки Кремль міг би перекинути більше військ, артилерії та бойової техніки для удару по Києву з мінімальної відстані", - пише Business Insider.

Зрештою, для росіян операція закінчилася провалом, але країни НАТО, особливо ті, що розташовані поруч з РФ, продовжують уважно стежити за війною в Україні і робити висновки для себе.

НАТО готується до війни з РФ: останні новини

Як писав УНІАН, колумніст Bloomberg Марк Чемпіон звернув увагу, що в НАТО припинилися дискусії про те, може чи не може Росія атакувати котрусь із країн альянсу. Натомість зараз точаться дискусії про те, коли саме і де саме Росія почне своє вторгнення в Європу.

Разом з тим на Заході є побоювання, що НАТО просто не готове до війни з Росією. Британський адмірал Едвард Стрінгер каже, що країни альянсу зациклилися на старих доктринах, які домінували в минулі десятиліття, і фактично відстали на роки від Росії та України.

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