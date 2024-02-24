Президент записав відеозвернення з нагоди другої річниці широкомасштабного вторгнення РФ.

У суботу, 24 лютого, у другу річницю широкомасштабного вторгнення РФ, президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення з Гостомеля, на тлі знищених російськими військами українських літаків.

"Я перебуваю у Гостомелі. Саме звідси мало розпочатися те саме "взяти Київ та Україну за три дні". Можна сказати одним реченням: два роки тому ми вогнем зустрічали тут ворожий десант, два роки потому ми зустрічаємо тут наших друзів і партнерів", - зазначив Зеленський.

Він додав, що будь-яка нормальна людина хоче, щоб війна закінчилася:

"Але ніхто з нас не дозволить, щоби закінчилася наша країна. Саме тому до слів про завершення війни ми завжди додаємо: на наших умовах. Ось чому біля слова мир завжди звучить справедливий. Саме тому в майбутній історії біля слова Україна завжди стоятиме слово Незалежна. Боремося за це. І переможемо. В найкращий день нашого життя".

І завершив Зеленський своє звернення словами подяки:

"Дякую всім вам, воїни, нашому народу і всім у світі, хто стоїть поряд з нами та правдою".

Звернення Зеленського 24 лютого 2024 року - відео

Нагадаємо, 24 лютого до Києва прибули прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, прем'єр-міністр Бельгії Олександр де Кроо та голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

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