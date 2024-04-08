Екс-міністри закликали розробити "загальнонаціональні" плани щодо того, що країна робитиме під час війни.

Влада Великобританії не змогла підготуватися до війни як до "зусилля всієї нації".

Екс-міністр оборони Джеймс Гіппі раніше закликав владу країни підготуватися до конфлікту. Зокрема, розробити плани з конфіскації земель для обробітку, щоб прогодувати націю, і реквізиції побутової електроніки для зброї. Гіппі попередив, що готовність Британії не відповідає масштабу загрози, додавши: "Війна - це справа всієї нації, і, чесно кажучи, у Британії ми дуже сильно відстаємо".

Гіппі сказав, що Бен Воллес, коли він був міністром оборони 2022 року, "наполягав на проведенні цілих урядових навчань, щоб доставити чиновників у бункер, щоб вони могли побачити, яким буде їхнє робоче середовище під час війни". Він заявив, що ця пропозиція залишилася поза увагою, і сказав: "Це вельми гнітюче, тому в цьому взяли участь тільки міністри оборони, старші військові офіцери і представники Міноборони".

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Його заклик до підготовки підтримав екс-міністр оборони Бен Воллес, який сказав, що "занадто багато людей" в уряді "сподіваються", що нинішня нестабільність "мине". Він зазначив, що настав час "здути пил" з керівництв, складених під час холодної війни, щодо того, як Британія буде управлятися під час війни.

"Зростаюча нестабільність і відсутність безпеки, спрямовані проти Британії та її союзників, означають, що суспільству потрібно усвідомити те, що наш головний обов'язок - думати про наш захист і стійкість. Так ми думали під час холодної війни, і всі, від місцевих органів влади до Міноборони, зіграли свою роль", - пояснив він.

Критика екс-міністрів виходить із того, що уряд із запізненням переглядає свої плани дій на випадок тотальної війни на тлі російського вторгнення в Україну.

Високопоставлений чиновник нацбезпеки, який попросив про анонімність, погодився з точкою зору екс-міністрів про те, що Великобританія недостатньо підготовлена. "Ми витрачаємо більше часу на роздуми про те, чи достатньо ми різноманітні та інклюзивні, ніж на підготовку до загроз, які потенційно можуть знищити націю", - сказав він.

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