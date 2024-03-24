Росія втратила Чорне море, де вона вільно плавала з 1783 року.

Російський Чорноморський флот втратив "функціональну активність" в результаті невдалої для Кремля війни проти України. Про це заявив міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс.

"Триваюча незаконна окупація України Путіним завдає величезних збитків Чорноморському флоту Росії, який зараз функціонально неактивний", – написав він у соцмережі Х.

Шаппс зауважив, що російський флот плавав Чорним морем з 1783 року, але тепер він змушений ховатися у портах.

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"І навіть там тонуть кораблі Путіна!" – наголосив британський міністр

Останні втрати російського флоту

Як писав УНІАН, минулої ночі ЗСУ завдали ракетного удару по військових об’єктах росіян в окупованому Севастополі. Серед іншого було вражено два великі десантні кораблі – "Ямал" та "Азов".

Втрату кораблів підтвердив один з російських окупантів, відомий як Z-блогер "Тринадцятий". За його словами, "Чорноморського флоту більше немає".

За підрахунками військових аналітиків, зараз у росіян в Чорному морі залишилося лише 7 великих десантних кораблів.

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