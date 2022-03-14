У Штатах вважають, що повітряний простір над Україною "залишається спірним".

Повітряний простір над Україною "залишається спірним".

Про це заявив у понеділок журналістам високопоставлений представник Міністерства оборони США, повідомляє CNN.

"Ми як і раніше стверджуємо, що повітряний простір є спірним, що росіяни не домоглися переваги в повітрі над усією Україною", — сказав чиновник.

Оскільки повітряний простір "динамічний", є "часи і місця", де Росія або Україна" мають більше панування", додав чиновник.

За словами чиновника, авіаплан України змінюється щодня.

"Я не можу говорити про повітряний план українців, він змінюється щодня, вони, як ми думаємо, належним чином обережні зі своїми повітряними засобами і тим, як вони їх використовують і для чого вони їх використовують", — сказав чиновник.

За словами чиновника, у президента Росії Володимира Путіна "100% зібраних сил знаходяться всередині України".

"Він все перевіз", - додав чиновник.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Олексій Арестович вважає, що недавні ракетні удари окупантів по українських аеродромах - це помста окупантів за потужні удари по їх авіації.

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