Засідання суду заплановане на 17:00 за київським часом

Міжнародний суд у Гаазі назвав дату, коли винесе рішення у справі геноциду в Україні, який влаштувала Російська Федерація. Засідання суду заплановане на 16 березня.

Про це повідомила в прес-службі Міжнародного суду у Twitter.

Відзначається, що Міжнародний суд в Гаазі готові прийняти рішення у справі України проти Російської Федерації відповідно до Конвенції про попередження геноциду.

Рішення очікують 16 березня о 17:00 за київським часом, саме в цей час відбудеться відкрите засідання в Палаці миру в Гаазі.

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого Російська Федерація вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти захоплюють не тільки військові частини, аеропорти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

У зв'язку з цим Україна направила проти Російської Федерації позов до Міжнародного суду організації Об'єднаних Націй.

Член української делегації на слуханнях у Міжнародному Суді ООН у справі "геноциду" українського народу Росією Олена Зеркаль назвала основні вимоги України до Росії. В першу чергу, вона закликала РФ негайно припинити військові дії, які вона розв'язала на території України 24 лютого. Також Україна вимагає від РФ утриматися від будь-яких дій, які можуть посилити або розширити спір або зробити його складнішим для вирішення.

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