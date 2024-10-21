У Міноборони Республіки Корея також заявили, що розглянуть заходи з щодо можливого постачання летальної зброї в Україну.

Південна Корея може відправити військовий і розвідувальний персонал в Україну після того, як КНДР відправила війська на підтримку Росії. Про це пише Newsweek із посиланням на південнокорейські ЗМІ.

У медіа із посиланням на представника південнокорейської розвідки повідомили, що уряд і військові Республіки Корея "розглядають план відправки відповідної кількості персоналу, включаючи офіцерів розвідки [що спеціалізуються на Північній Кореї] і експертів з тактики супротивника" в Україну.

Південнокорейський персонал в Україні проводитиме допити або надаватиме послуги перекладача, якщо північнокорейські солдати потраплятимуть у полон до українських сил. Вони також нададуть Києву інформацію про військову тактику, доктрину та операції Північної Кореї.

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Пізніше Міністерство оборони Південної Кореї заявило на прес-брифінгу, що із "відкритим ставленням" розгляне заходи з щодо можливого постачання летальної зброї в Україну. До цього Сеул надавав Києву гуманітарну допомогу.

Відправка військових Південної Кореї в Україну: важливий контекст

Законодавство Південної Кореї забороняє її громадянам брати участь у військових діях за кордоном без спеціального дозволу від уряду. Це частково пов’язано з тим, що Корея намагається дотримуватися нейтральної позиції у багатьох міжнародних конфліктах і не бажає залучати своїх громадян до війни в інших країнах, а також напруженою ситуацією у відносинах з КНДР. Порушення цих правил може призвести до кримінальної відповідальності.

Ще у лютому Сеул 2022 року заборонив своїм громадянам поїздки в Україну. Та на початку повномасштабної війни стало відомо про прибуття в Україну групи добровольців (колишніх бійців спецназу) із Кореї для захисту українського народу. Групу очолював блогер та колишній боєць спецназу країни Лі Гин. Тоді Сеул пригрозив позбавити його громадянства.

Коли в травні 2022 року Лі Гин повернувся додому після поранення, уряд Південної Кореї порушив проти нього справу за порушення закону про паспорти, оскільки він поїхав до України без офіційного дозволу.

До того ж, у Південній Кореї існують обмеження щодо експорту зброї та участі її громадян у військових діях за межами країни. Сеул не експортує зброю в країни, що перебувають у стані активного конфлікту, як, наприклад, Україна. Це пов’язано з політикою уряду щодо невтручання у збройні конфлікти, де є ризик ескалації.

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