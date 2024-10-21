Експерт розповів про те, чим для Путіна може обернутися використання військ КНДР у війні проти України.

Використання Росією військовослужбовців Північної Кореї у війні проти України може стати "величезною помилкою" з боку правителя Кремля Володимира Путіна, заявив експерт.

Оглядач Bild Альберт Лінк зазначає, що Міністерство закордонних справ Південної Кореї вже викликало російського посла в Сеулі, висловивши протест проти відправки військ КНДР для участі у війні проти України. За його словами, Путін таким чином може отримати ще одного потужного противника в особі Південної Кореї.

"Жахливий сценарій для Путіна: Південна Корея, яка досі підтримувала Україну лише гумдопомогою і касками, реагує на вступ Кім Чен Ина у війну - і відправляє Україні зброю. Маленька Південна Корея (лише трохи більша за Австрію) - одна з найбільших армій світу з приблизно 3,6 млн солдатів (500 000 активних, 3,1 млн у резерві)", - зазначає Лінк.

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Експерт додав, що в Південній Кореї, де використовується зброя стандартів НАТО, процвітає оборонно-промисловий комплекс - уряд планує стати четвертим за величиною експортером зброї до 2027 року. На перших трьох позиціях розташовуються США, Росія і Франція.

"Якщо Південна Корея вирішить підтримати Україну зброєю, то, на думку експертів, це матиме величезний вплив на хід війни", - заявляє Лінк.

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Раніше УНІАН повідомляв, що військових КНДР, які намагаються втекти з Курської області, можуть залучити до штурмів проти ЗСУ. Зокрема, їх можуть змусити атакувати позиції в тій же Курській області.

Крім того, військових із КНДР можуть перекинути ближче до України. Однак використовувати, за словами експерта, їх можуть імовірно в Курській області, щоб заявляти, нібито вони захищають територію Росії.

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