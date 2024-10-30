У Південній Кореї заявили, що від української сторони не надходило запиту.

Південна Корея поки не планує постачання 155-мм снарядів для України, повідомляє південнокорейське інформагентство Yonhap.

Відповідаючи на запитання про те, чи розглядає Південна Корея можливість постачання в Україну 155-мм артилерійських снарядів, представник президента Південної Кореї пояснив, що від української сторони не надходило запиту і що такий план не розглядається.

При цьому, за його словами, країна планує посилити співпрацю з Україною на тлі відправки північнокорейських солдатів у Росію, і цього тижня почне переговори щодо візиту спеціального посланця Києва до Південної Кореї.

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"Знадобиться день або два, щоб українська сторона призначила спеціального посланця і завершила розробку плану візиту і проведення обговорень", - сказав чиновник.

Він також додав, що в разі участі військ КНДР у бойових діях Південна Корея першочергово розгляне питання надання Києву зброї для оборони.

Зазначається, що, за оцінками розвідки Південної Кореї та її союзників, у Росію було перекинуто щонайменше 11 000 північнокорейських військовослужбовців, причому деякі з них були спрямовані в Курську область.

Як зазначив чиновник, при цьому режим КНДР обмежив використання мобільних телефонів серед військових і повідомив сім'ям відряджених солдатів, що вони перебувають на навчаннях.

Південна Корея може передати Україні зброю - що відомо

Нагадаємо, як писав УНІАН, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що країна розглядає можливість надати Києву військову допомогу у зв'язку з тим, що Північна Корея і Росія посилюють військове співробітництво. За його словами, уряд у Сеулі не сидітиме "склавши руки", поки тисячі солдатів із КНДР у Росії проходитимуть підготовку до бойових дій.

Як зазначали експерти, за багаторічне протистояння з КНДР Південна Корея створила "грізний" арсенал зброї, що містить у собі системи ППО і ПРО, а також Південна Корея має "першокласні" гаубиці K9, танки K2 і системи залпового вогню.

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