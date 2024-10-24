За словами президента Південної Кореї, уряд у Сеулі не буде просто спостерігати за тим, як КНДР вступає у війну в Україні.

Північна Корея та Росія посилюють військову співпрацю, що викликає занепокоєння у Південної Кореї. Тому країна розглядає можливість надати Києву військову допомогу, адже не хоче залишати без відповіді можливе розгортання північнокорейських військ на боці РФ у війні проти України. Про це заявив президент Південної Кореї Юн Сок Йоль, пише tagesschau.

За його словами, уряд у Сеулі не буде сидіти склавши руки, поки тисячі солдатів КНДР в Росії будуть проходити підготовку до бойових дій.

"Розгортання військ Північної Кореї в Росії є прямим порушенням Статуту ООН і резолюцій Ради Безпеки ООН. Це провокація, яка загрожує глобальній безпеці", - наголосив Юн Сок Йоль.

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Раніше південнокорейська розвідка повідомила, що в Росії вже перебуває 3 тисячі солдатів КНДР. До грудня ця цифра може зрости до 10 тисяч. Війська перебувають на військових об'єктах в РФ, де, швидше за все, їх готують до розгортання проти України. Водночас Південна Корея занепокоєна, що КНДР може стати сильнішою у військовому плані за допомогою співпраці з Росією.

Війська КНДР в Україні - що відомо

Раніше у МЗС Китаю заявили, що нічого не знають про війська КНДР, які знаходяться на території РФ. Зокрема під час прессконференції прессекретаря МЗС Лінь Цзяна запитали, чи може Китай підтвердити таку інформацію, на що він відповів, що Китай не в курсі ситуації.

Водночас президент України Володимир Зеленський вважає, що повз саміт БРІКС в Казані фактично можуть переміщувати військових з Північної Кореї ближче до фронту в Україні. Водночас він запевнив, що переможе у війні не злочинець, не той, хто руйнує й депортує, а той, хто об’єднує народи на основі фундаментальних людських цінностей і Статуту ООН.

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