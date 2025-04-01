Такий крок є життєво важливим для країни, куди були направлені німецькі війська.

Німеччина сьогодні, 1 квітня, офіційно відкрила своє перше постійне іноземне військове представництво з часів Другої світової війни, а саме 5-тисячну бронетанкову бригаду у Литві. Таким чином Берлін намагається зміцнити східний фланг НАТО у відповідь на війну РФ проти України. Про це пише Politico.

У лобістській групі німецьких військових повідомили, що новостворена 45 бронетанкова бригада почала офіційно працювати під час церемонії під Вільнюсом. Зокрема було створено тимчасовий штаб, оприлюднено герб бригади, а сам підрозділ тепер офіційно перебуває під командуванням бригадного генерала Крістофа Губера.

"У нас є чітка місія: забезпечувати захист, свободу і безпеку наших литовських союзників на східному фланзі НАТО. Роблячи це, ми також захищаємо територію НАТО і саму Німеччину", - зазначив Губер в інтерв'ю німецькому інформаційному агентству dpa.

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У Politico нагадали, що Берлін пообіцяв довгострокове розгортання у 2023 році. Підрозділ буде повністю готовий до 2027 року та базуватиметься у новому військовому комплексі в Руднінкаї, що за 30 км на південь від Вільнюса. Поки що війська будуть працювати на тимчасових литовських базах.

"План включає не лише передові підрозділи, а й допоміжні підрозділи - такі як медичний центр, рота зв'язку і команди підтримки командування - в різних місцях дислокації. Наразі в Литві дислоковано 150 німецьких військових. Очікується, що до кінця року їх кількість досягне 500", - додали у виданні.

У Politico підкреслили, що Литва, яка межує з російським Калінінградським ексклавом та союзником Кремля Білоруссю, вважає таке рішення життєво важливим для своєї нацбезпеки. Зокрема війна в Україні перетворила Балтійський регіон на прифронтову зону, а присутність Берліна - на символ довгострокових зобов'язань НАТО.

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