Повідомлялося, що солдати загинули, проте тіла досі не знайшли.

У Литві під час військових навчань зникли чотири солдати армії США. Сталося це у тренувальній зоні неподалік від кордону з Білоруссю.

Про це повідомляло Reuters. Згодом стало відомо, що броньований ремонтно-евакуаційний автомобіль M88 Hercules, яким керували четверо зниклих безвісти американських солдатів, знайдений затопленим.

"Машину було знайдено затопленою у водоймі на полігоні після пошуків, проведених армією США, Збройними силами Литви та іншими литовськими відомствами. Армія США, Збройні сили Литви і цивільні відомства проводять пошукові роботи. Пошуки солдатів тривають", – сказано на сайті армії США в Європі та Африці.

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Генсек НАТО Марк Рютте повідомив про загибель американських військових. Водночас Міністр оборони Литви Довіле Шакалієне, яка відвідала місце проведення навчань, заявила, що тіл загиблих не було знайдено.

"Тому було б неправильно говорити, що солдати загинули", – заявила вона.

Про те, що операція з пошуку зниклих американських солдатів триває, повідомив і президент Литви Гітанас Науседа.

"Доки їх не знайдено, не втрачайте надії, підтримуйте їхні сім'ї, братів по зброї та всіх тих, хто займається пошуками", – написав він.

Головнокомандувач литовської армії генерал Раймундас Вайкшнорас зауважив, що для успішного проведення операції з пошуку зниклих солдатів необхідно осушити певні ділянки місцевості, пише LRT.

"Зараз зібрано обладнання та техніку, необхідну для роботи. Місцевість болотиста, тому потрібна важка техніка, дещо ще доведеться доставити", – пояснив він, додавши, що тривалість операції залежатиме від того, як вдасться осушити територію, а також від погодних умов.

В армії США заявили, що усі зниклі солдати – з 1-ї бригади 3-ї піхотної дивізії. Під час інциденту вони проводили планові тактичні навчання.

Доля зниклих військових досі достеменно невідома. Пошуки тривають.

Інциденти з військовими

На початку березня в Південній Кореї винищувачі помилково скинули бомби на цивільних. Тоді літаки брали участь у спільних з армією навчаннях з бойовою стрільбою. Вісім бомб MK-82 впали за межами полігону, постраждали 15 людей.

Схожий інцидент кілька місяців тому стався у Нігерії, де винищувачі помилково вдарили по цивільних мешканцях. Внаслідок інциденту щонайменше 10 людей загинули і кілька отримали поранення. Тоді літаки переслідували бандитів у двох селах – Гідан-Сама і Рінтува.

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