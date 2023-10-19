За попередньою оцінкою США, сам есмінець не був ціллю атаки.

Есмінець ВМС США Carney перехопив кілька ракет неподалік від берегів Ємену. Корабель, залучений в інцидент, що стався ввечері в четвер 19 жовтня (за місцевим часом), зараз знаходиться в Червоному морі.

Як пише ABC News, про це повідомив офіційний представник США. За словами чиновника, військовий корабель США Carney виявив кілька ракет, випущених хуситами в Ємені, яких підтримує Іран. У відповідь есмінець випустив ракети SM2.

Неясно, звідки були випущені ракети хуситів, але вони прямували в північному напрямку, зазначив чиновник. Він додав, що жоден військовий на борту корабля не постраждав.

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Пізніше представник Пентагону генерал Пет Райдер заявив, що військовий корабель США Carney перехопив три крилаті ракети і близько восьми безпілотників. За попередньою оцінкою США, сам есмінець не був метою жодної ракети або безпілотника хуситів. За словами Райдера, вони прямували на північ уздовж Червоного моря, "потенційно – до цілей в Ізраїлі".

За даними CNN, американський корабель Carney в середу перетнув Суецький канал і увійшов в Червоне море, щоб допомогти "забезпечити морську безпеку і стабільність на Близькому Сході".

Есмінець Carney: що відомо про корабель

Carney (DDG-64) – це есмінець типу Arleigh Burke у складі ВМС США. Він був названий на честь Роберта Карні, який служив під час Другої світової війни.

Корабель був спущений на воду в 1995 році і вступив в експлуатацію в 1996 році. Як есмінець класу Arleigh Burke, Carney має видатні багатоцільові можливості, включаючи протиповітряну, протиракетну та протичовнову оборону. Він оснащений передовими системами зброї та засобами електронної боротьби.

Тип Arleigh Burke є одним з найбільш численних і потужних класів есмінців у світі і служить в морських силах багатьох країн.

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