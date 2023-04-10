Американці влаштували демонстративну акцію в Південно-Китайському морі.

США відреагували на масштабні військові навчання Китаю навколо Тайваню, в яких задіяно флот, авіацію і ракетні війська – Пентагон відправив в регіон один есмінець. Про це повідомляє командування 7-го флоту США.

Як випливає із заяви, есмінець USS Milius, оснащений керованими ракетами, в понеділок здійснив операцію по "свободі навігації" в Південно-Китайському морі, пройшовши поблизу островів Спратлі, які Китай вважає своєю суверенною територією.

Корабель пройшов в межах 12 миль (стандартна ширина суверенних територіальних вод біля узбережжя) біля рифу Місчіф, на якому у Китаю розташований форпост, зведений на штучному острові. Тим самим американці показали, що не вважають штучний китайський острів справжнім і не визнають 12-мильну смугу територіальних вод навколо нього.

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"Ці операції демонструють, що Сполучені Штати будуть літати, плавати і діяти скрізь, де це дозволяє міжнародне право, незалежно від місця розташування надмірних морських претензій і незалежно від поточних подій", — йдеться в повідомленні.

Напруженість навколо Тайваню

У суботу китайська армія почала масштабні навчання навколо Тайваню. У маневрах були задіяні всі види військових кораблів, авіація різних типів і ракетні війська. Метою навчань було прямо заявлено відпрацювання оточення і блокади острова.

Влада США попередили, що уважно стежить за китайськими маневрами. Також Вашингтон нагадав, що в разі чого у США достатньо ресурсів і можливостей на регіональному рівні для забезпечення миру і стабільності.

Незадовго перед навчаннями на Тайвань прибула група американських конгресменів. В ході спілкування зі ЗМІ один з них заявив, що США втрутяться в конфлікт, якщо Китай спробує відкрито вторгнутися на Тайвань.

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