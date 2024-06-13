Якби треба було знищити цю групу кораблів РФ, один американський або британський атомний підводний човен міг би зробити це без сторонньої допомоги, зазначає видання.

Росія відправила на Кубу невелику оперативну групу російських ВМС. І хоча багато ЗМІ здійняли галас через цей візит, правда в тому, пише The Telegraph, що російський флот зараз - бліда тінь себе часів холодної війни: він зазнав повної поразки в Чорному морі, і цей візит на Кубу - не більше ніж звичайна прогулянка з демонстрацією прапора.

Як нагадує видання, РФ відправила на Кубу один фрегат - "Адмірал Горшков", один атомний підводний човен класу "Ясень", один нафтовидобувний корабель і один рятувальний буксир.

Що за кораблі відправила Росія на Кубу

The Telegraph зазначає, що кораблі класу "Горшков" - перші великі військові кораблі, створені в Росії після розпаду Радянського Союзу. Також "Горшков" добре озброєний для своїх розмірів. Він може приймати ракети "Калібр", а також корабельні "Онікс". Також є ще 32 пускових гнізда для зенітних ракет "Ресурс". На "Горшкові" також встановлено великокаліберну гармату, зенітні гармати ближнього бою, торпедні апарати і вертоліт. Однак у РФ у строю поки що тільки три "Горшкова", зазначає The Telegraph.

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Підводний човен класу "Ясень" - це проєкт часів холодної війни: перший човен заклали 1993 року, але добудували тільки 2014-го. Але він потужний, скритний і добре озброєний. Ці човни можуть приймати на борт ракети "Калібр", "Онікс", "Циркон" і важкі торпеди. Росія має чотири "Ясени" в морі, але навряд чи ця кількість збільшиться, оскільки Кремль насилу справляється зі зростаючими витратами на програму, йдеться в статті.

Нафтовий буксир - цілком стандартна модель, але видання зазначає, що росіяни так і не навчилися заправлятися в морі так, як це роблять натовські ВМС - їм доводиться вставати на якір, щоб поповнити запаси пального, що сильно обмежує їхні можливості та здатність залишатися на завданні або на посту.

"Рятувальний буксир також цікавий: це стандартна практика для росіян - посилати його в дальній похід, що свідчить про, можливо, виправдану зневіру в надійність їхніх кораблів і сповільнює роботу оперативної групи", - ідеться в статті.

Таким чином, це невелика, але добре озброєна група, і їх не слід скидати з рахунків, незважаючи на плачевні показники російського флоту в Чорному морі, зазначає видання.

Проте, підкреслює The Telegraph, "якби з якоїсь причини треба було знищити цю групу, один американський або британський атомний підводний човен міг би зробити це без сторонньої допомоги".

У чому мета Росії

Цим розгортанням Росія прагне продемонструвати, що вона може керувати оперативною групою на відстані від батьківщини, зазначає видання.

Водночас, The Telegraph нагадує, що російський флот зазнав поразки в Чорному морі від держави, яка не має військово-морського флоту.

Термін життя російських надводних кораблів у Карибському басейні проти ВМС США, якби сучасна холодна війна стала гарячою, вимірювався б хвилинами. Термін російського підводного човна може бути трохи більшим, але, ймовірно, не набагато, впевнені в The Telegraph.

Хоча цей візит на Кубу можна сприймати як доказ російської сили і могутності, проте будь-хто, хто подивиться на кораблі і зброю, а також на історію Чорного моря, дійде абсолютно протилежного висновку, зазначає видання.

"Російський ведмідь, можливо, і не беззубий: але зубів і пазурів у нього менше, ніж можна було б подумати", - підсумовує The Telegraph.

Візит флоту РФ на Кубу

Раніше УНІАН писав, що 12 червня на Кубу прибула російська військово-морська флотилія - це перший подібний візит від початку війни в Україні.

Повідомлялося, що російський атомний підводний човен і три військові кораблі дадуть салют із 21 гармати по Гаванській затоці, щоб привітати комуністичну владу острова.

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