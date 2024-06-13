Росія відправила на Кубу невелику оперативну групу російських ВМС. І хоча багато ЗМІ здійняли галас через цей візит, правда в тому, пише The Telegraph, що російський флот зараз - бліда тінь себе часів холодної війни: він зазнав повної поразки в Чорному морі, і цей візит на Кубу - не більше ніж звичайна прогулянка з демонстрацією прапора.
Як нагадує видання, РФ відправила на Кубу один фрегат - "Адмірал Горшков", один атомний підводний човен класу "Ясень", один нафтовидобувний корабель і один рятувальний буксир.
Що за кораблі відправила Росія на Кубу
The Telegraph зазначає, що кораблі класу "Горшков" - перші великі військові кораблі, створені в Росії після розпаду Радянського Союзу. Також "Горшков" добре озброєний для своїх розмірів. Він може приймати ракети "Калібр", а також корабельні "Онікс". Також є ще 32 пускових гнізда для зенітних ракет "Ресурс". На "Горшкові" також встановлено великокаліберну гармату, зенітні гармати ближнього бою, торпедні апарати і вертоліт. Однак у РФ у строю поки що тільки три "Горшкова", зазначає The Telegraph.
Підводний човен класу "Ясень" - це проєкт часів холодної війни: перший човен заклали 1993 року, але добудували тільки 2014-го. Але він потужний, скритний і добре озброєний. Ці човни можуть приймати на борт ракети "Калібр", "Онікс", "Циркон" і важкі торпеди. Росія має чотири "Ясени" в морі, але навряд чи ця кількість збільшиться, оскільки Кремль насилу справляється зі зростаючими витратами на програму, йдеться в статті.
Нафтовий буксир - цілком стандартна модель, але видання зазначає, що росіяни так і не навчилися заправлятися в морі так, як це роблять натовські ВМС - їм доводиться вставати на якір, щоб поповнити запаси пального, що сильно обмежує їхні можливості та здатність залишатися на завданні або на посту.
"Рятувальний буксир також цікавий: це стандартна практика для росіян - посилати його в дальній похід, що свідчить про, можливо, виправдану зневіру в надійність їхніх кораблів і сповільнює роботу оперативної групи", - ідеться в статті.
Таким чином, це невелика, але добре озброєна група, і їх не слід скидати з рахунків, незважаючи на плачевні показники російського флоту в Чорному морі, зазначає видання.
Проте, підкреслює The Telegraph, "якби з якоїсь причини треба було знищити цю групу, один американський або британський атомний підводний човен міг би зробити це без сторонньої допомоги".
У чому мета Росії
Цим розгортанням Росія прагне продемонструвати, що вона може керувати оперативною групою на відстані від батьківщини, зазначає видання.
Водночас, The Telegraph нагадує, що російський флот зазнав поразки в Чорному морі від держави, яка не має військово-морського флоту.
Термін життя російських надводних кораблів у Карибському басейні проти ВМС США, якби сучасна холодна війна стала гарячою, вимірювався б хвилинами. Термін російського підводного човна може бути трохи більшим, але, ймовірно, не набагато, впевнені в The Telegraph.
Хоча цей візит на Кубу можна сприймати як доказ російської сили і могутності, проте будь-хто, хто подивиться на кораблі і зброю, а також на історію Чорного моря, дійде абсолютно протилежного висновку, зазначає видання.
"Російський ведмідь, можливо, і не беззубий: але зубів і пазурів у нього менше, ніж можна було б подумати", - підсумовує The Telegraph.
Візит флоту РФ на Кубу
Раніше УНІАН писав, що 12 червня на Кубу прибула російська військово-морська флотилія - це перший подібний візит від початку війни в Україні.
Повідомлялося, що російський атомний підводний човен і три військові кораблі дадуть салют із 21 гармати по Гаванській затоці, щоб привітати комуністичну владу острова.