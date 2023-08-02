Однією з основним тем телефонної розмови лідерів було відновлення "зернової угоди".

Президент Туреччин Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Лідери домовилися про візит Путіна до Туреччини, повідомляє прес-служба турецкого лідера.

"Під час зустрічі лідери двох країн домовилися про візит Путіна до Туреччини", – йдеться в повідомленні, яке не містить жодних інших деталей візиту.

Також зазначається, що однією з основним тем розмови лідерів було відновлення "зернової угоди". Президент Ердоган наголосив, що Туреччина продовжить докладати інтенсивних зусиль і дипломатії для продовження Чорноморської ініціативи.

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"Президент Ердоган наголосив на важливості Чорноморської ініціативи, яку він вважає "містком миру" та зазначив, що під час російсько-української війни не слід вживати заходів для ескалації напруженості. Він зазначив, що довготермінове припинення Чорноморської ініціативи не приносить нікому користі, і що найбільше постраждають країни, які потребують зерна та мають низькі доходи. Президент Ердоган зазначив, що ціни на зернові, які знизилися на 23% протягом період впровадження ініціативи, збільшилися на 15% за останні два тижні", – інформує апарат президента Туреччини.

Оновлено (14:10): Кремль не підтвердив домовленості щодо зустрічі і заявив, що сторони домовилися "продовжувати контакти на різних рівнях, у тому числі в контексті підготовки можливої зустрічі двох лідерів".

Також Москва підтверджує, що сторони обговорювали "зернову угоду". Повідомляється, що Путін вкотре вимагав виконання Заходом зобов'язань.

Нагадаємо, країна-окупант висунула низку вимог для відновлення угоди – від підключення її банків до SWIFT до зняття низки санкційних обмежень.

Візит Путіна до Туреччини - це треба знати

Під час повномасштабної війни, розв’язаної РФ проти України, російський диктатор Володимир Путін уникає закордонних поїздок. Після видачі Міжнародним кримінальним судом в Гаазі ордеру на його арешт, який зобов’язує країни-члени Римського статуту заарештувати президента в разі його появи на їх території, ситуація не змінилася.

Турецька сторона ще навесні оголошувала про плани організувати візит Путіна. Зокрема, в березні президент Туреччини Ердоган заявив, що Путін може приїхати 27 квітня.

Путіну не загрожує арешт у Туреччині, оскільки країна не ратифікувала Римський статут та не визнає рішень Міжнародного кримінального суду.

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