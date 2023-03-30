Путіну не загрожує арешт у Туреччині, оскільки країна не ратифікувала Римський статут та не визнає рішень Міжнародного кримінального суду.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що до його країни може приїхати президент Росії Володимир Путін. Візит може відбутися 27 квітня.

В інтервʼю телеканалу ATV Ердоган зазначив, що Путін може відвідати Туреччину, щоб узяти участь у відкритті атомної електростанції "Аккую", побудовану "Росатомом".

"Путін може прилетіти до Туреччини 27 квітня на церемонію відкриття або взяти участь у церемонії в режимі онлайн", – наголосив він.

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Примітно, що Туреччина не ратифікувала Римський статут і не визнає рішення Міжнародного кримінального суду. Таким чином, турецькі правоохоронці не зобовʼязані заарештовувати Путіна після того, як МКС видав ордер на його арешт 17 березня 2023 року.

Ордер МКС на арешт Путіна

17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт російського президента Володимира Путіна та уповноваженої президента РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації українських дітей.

Пізніше головний прокурор МКС Карім Хан наголосив, що цей ордер є довічним. Відкликати його можуть лише тоді, коли російський диктатор Путін постане перед судом.

В Росії на таке рішення вирішили "відповісти" забороною на роботу МКС на території РФ. З такою пропозицією виступив спікер Держдуми В'ячеслав Володін.

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