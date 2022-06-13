Командувач військово-повітряними силами наказав усім нерозгорнутим авіаційним підрозділам ВМС 13 червня зробити паузу в цілях безпеки.

Командування Повітряних сил ВМС США прийняло рішення про зупинку польотів для оцінки ситуації у сфері безпеки після недавніх катастроф.

Про це йдеться в повідомленні ВМС США.

"У зв'язку з недавніми авіакатастрофами за участю літаків ВМС США і Корпусу морської піхоти командувач військово-повітряними силами наказав усім нерозгорнутим авіаційним підрозділам ВМС 13 червня зробити паузу в цілях безпеки, щоб переглянути методи управління ризиками та провести тренування з погроз і управлінням помилками", - йдеться в повідомленні.

Також у командуванні додали, що розгорнуті підрозділи зроблять паузу за першої можливості.

Авіакатастрофи літаків ВМС США:

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