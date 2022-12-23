У справі про стрілянину біля курдського культурного центру затримано літнього чоловіка.

У столиці Франції Парижі двоє людей загинули, ще четверо отримали поранення в результаті стрілянини.

У справі про стрілянину в місцевому курдському культурному центрі затримано 69-річного чоловіка, повідомила прокуратура французької столиці, передає Sky news. При цьому мотив стрілянини поки не встановлено.

За повідомленнями свідків, нападник зробив сім або вісім пострілів, що викликали хаос на вулиці. В даний час місце інциденту оточене поліцією.

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"Сталася перестрілка. Спасибі силам безпеки за їх швидкі дії", - сказав заступник мера Парижа Еммануель Грегуар.

За даними прокуратури, двоє з чотирьох постраждалих перебувають у критичному стані.

Прокуратура по боротьбі з тероризмом заявила, що веде розслідування за фактом стрілянини, але не вказала, що розглядає це як теракт.

Теракти у Франції

Франція пережила низку смертельних нападів ісламських екстремістів у 2015 та 2016 роках і залишається напоготові щодо насильства, пов'язаного з тероризмом.

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