Нападника вбили при затриманні.

В Чорногорії чоловік влаштував стрілянину по перехожих. В результаті інциденту загинули щонайменше 11 людей, є поранені.

Про це повідомляє місцеве видання nezavisne.com.

Інцидент стався близько 16:00 в спальному районі.

Зазначається, що 34-річний чоловік влаштував хаотичну стрілянину, після сімейного конфлікту. У люті він почав розстрілювати перехожих, у тому числі дітей.

На місце приїхали правоохоронці, і один з поліцейських отримав поранення. Нападника вбили під час перестрілки при спробі затримання.

Четверо поранених були госпіталізовані в лікарню Цетіне і ще двоє - в клінічний центр в Подгориці.

Місце пригода оточила поліція. Серед жертв є неповнолітні.

Нагадаємо, раніше в Чорногорії спалахнув скандал через працівників кафе "Рускі Бар", які носять робочу форму з символікою російського фашизму - Z.

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