Конор розповів про свою участь у війні тільки одній людині.

Син племінника колишнього президента США Джона Кеннеді був членом Інтернаціонального легіону ЗСУ і брав участь у боях на північно-східному фронті.

Про це розповів сам Конор у своєму Instagram.

Своєю історією хлопець поділився після повернення в США.

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Конор записався в доброльці Інтернаціонального легіону, щойно про нього почув. Про своє рішення взяти зброю він розповів тільки одній людині, щоб рідні та близькі за нього не хвилювалися.

У Конора не було бойового досвіду, але, зізнався хлопець, він міг носити важкі предмети і швидко вчився. Більше того, американець був готовий померти в Україні.

Далі його відправили на північно-східний фронт України.

"Моє перебування в Україні було недовгим, але я багато чого побачив і багато чого відчув. Мені сподобалося бути солдатом, навіть більше, ніж я очікував. Це страшно. Але життя просте, і нагорода за мужність і добру справу вельми значна. Мої друзі в Україні знають, чому я повинен був повернутися додому. Я знаю, що мені пощастило, що я повернувся, але я також готовий знову взяти на себе всі ризики, на які пішов", – розповів Конор.

Кеннеді зазначив, що люди, яких він зустрів, були найсміливішими з усіх, кого він коли-небудь знав.

"Ця війна визначить долю демократії в цьому столітті. А поки я тільки закликаю вас допомогти. Приєднуйтесь до легіону, допомагайте на кордоні або відправляйте медикаменти. Щодня хтось в Україні жертвує всім заради міцного миру. Їх не можна просити діяти поодинці", - підкреслив Конор.

Інтернаціональний легіон - що відомо

Інтернаціональний легіон ТрО – військова частина, в якій служать військові добровольці - громадяни інших країн. Створена українським урядом за ініціативою Зеленського для боротьби з вторгненням Росії. Це один з кількох українських добровольчих батальйонів, сформованих з 2014 року.

Багато іноземців з Інтернаціонального легіону оборони України побували в гарячих точках - під Києвом, Харковом, в Лисичанську та Маріуполі.

Іноземні громадяни служать у складі батальйонів Сил територіальної оборони, морської піхоти в полку"Азов".

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