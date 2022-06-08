Цей статус, серед іншого, наділяє таких осіб правом на поводження з ними як з військовополоненими у разі потрапляння в руки ворога.

Всі іноземні громадяни та особи без громадянства, які беруть участь у бойових діях на території України у складі Збройних сил України, прийняті у добровільному порядку на військову службу за контрактом згідно з Законом України "Про військовий обов'язок і військову службу" 1992 року.

Про це йдеться у заяві Генерального штабу ЗСУ.

"Відповідні особи є військовослужбовцями Збройних сил України на яких, згідно з положеннями Женевських конвенцій про захист жертв війни 1949 року і Додаткових протоколів до них 1977 року, поширюється правовий статус комбатантів. Цей статус, серед іншого, наділяє таких осіб правом на поводження з ними як з військовополоненими у разі потрапляння в руки ворога", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі нагадали, що Женевські конвенції 1949 року забороняють будь-які незаконні акти, у тому числі насилля, залякування чи бездіяльність щодо військовополонених, та зобов’язують до гуманного поводження з військовослужбовцями, які перебувають у полоні.

Недотримання відповідних визнаних норм міжнародного гуманітарного права є серйозним порушенням Конвенції.

Як повідомляв УНІАН, після початку війни РФ проти України, президент Володимир Зеленський закликав іноземних громадян приєднатися до боротьби проти окупантів. Після цього в Україні створили "Інтернаціональний легіон", в який і увійшли іноземні бійці з 52 країн світу.

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