Гагаузія - автономна територія на півдні Молдови.

Після звернення Придністров'я до Росії Володимир Путін пообіцяв "підтримку" Гагаузії – автономному регіону у складі Молдови, влада якого традиційно має напружені відносини з Кишиневом і має теплі відносини з РФ і Туреччиною.

Від минулого тижня президент Гагаузії Євгенія Гуцул перебувала в Росії, де зустрілася з Путіним. У своєму Телеграм вона повідомила, що розповіла російському керівнику "про беззаконні дії влади в Молдові, яка мститься нам за нашу громадянську позицію та вірність національним інтересам". Зокрема Гуцул поскаржилася, що Кишинів забирає повноваження у влади автономії, обмежує бюджет, "порушує законні права, провокує нестабільність" в Гагаузії та у всій країні.

"Російський лідер пообіцяв надати підтримку Гагаузії та гагаузькому народу у відстоюванні наших законних прав, повноважень та позицій на міжнародній арені", – повідомила Гуцул після зустрічі з диктатором.

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Що собою представляє Гагаузія

Гагаузія – це автономне територіальне утворення на півдні Молдови, створене у 1994 році заради уникнення збройного конфлікту, подібного до придністровського. Загальна територія автономії – близько 1850 кв. км. (для порівняння площа міста Київ – близько 840 кв. км). Загальна кількість населення становить близько 134 тисяч осіб, з яких понад 82% – гагаузи.

Гагаузи – відносно молодий етнос, який розмовляє власною мовою тюркської групи. При цьому переважна більшість гагаузів є православними.

В Молдові Гагаузія вважається проблемним регіоном, який має напружені відносини з офіційним Кишиневом і в значній мірі орієнтується на Москву та Анкару.

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