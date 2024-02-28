Самопроголошена "влада" Придністров'я звернулася до Росії "за допомогою" у зв'язку з "економічною блокадою з боку Молдови". Відповідну декларацію ухвалив з'їзд депутатів невизнаної республіки, повідомляє "РИА Новости".