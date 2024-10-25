Послуга для Сі: Путін просив Маска не активувати Starlink на Тайвані, - WSJ

Наразі Тайвань позначений у сервісі Starlink як "незабаром доступний" для покриття.

Мільярдер Ілон Маск підтримує регулярні контакти з правителем РФ Володимиром Путіним. Під час одного з діалогів диктатор попросив бізнесмена не активувати інтернет-сервіс Starlink на Тайвані.

Як йдеться у великому розслідуванні The Wall Street Journal, це прохання було зроблене в контексті відносин РФ із Китаєм. Як відомо, Москва все більше покладається на Пекін в обхід міжнародних санкцій. Запит Путіна Маск отримав як послугу для китайського лідера Сі Цзіньпіна, враховуючи чутливість питання суверенітету Тайваню для Китаю.

Наразі Starlink не має дозволу на надання інтернет-послуг на Тайвані, оскільки тайванська влада накладає певні обмеження на діяльність іноземних супутникових операторів. Через це Тайвань позначений у сервісі Starlink як "незабаром доступний" для покриття.

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Контакти Маска та Путіна - що відомо

Як повідомляв УНІАН, американський мільярдер Ілон Маск підтримує контакти з правителем Росії Володимиром Путіним з кінця 2022 року.

Зв'язки бізнесмена та російського диктатора підтвердили кілька офіційних осіб зі США, Європи та Росії. Як з'ясували журналісти, Макс та Путін "розмовляють про бізнес, особисті теми та геополітичні питання, що виникають на тлі посилення напруженості між Росією та Заходом".

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