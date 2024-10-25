Макс та Путін "розмовляють про бізнес, особисті теми та геополітичні питання, що виникають на тлі посилення напруженості між Росією та Заходом".

Американський мільярдер Ілон Маск підтримує контакти з правителем Росії Володимиром Путіним з кінця 2022 року.

Зв'язки бізнесмена та російського диктатора підтвердили кілька офіційних осіб зі США, Європи та Росії, йдеться у великому розслідуванні The Wall Street Journal. Як з'ясували журналісти, Макс та Путін "розмовляють про бізнес, особисті теми та геополітичні питання, що виникають на тлі посилення напруженості між Росією та Заходом".

Хоча Маск публічно зазначив, що мав лише одну розмову з Путіним у 2021 році, зв’язок із російськими високопосадовцями продовжувався і в 2022 році, включно з переговорами із представниками Кремля, такими як перший заступник глави адміністрації Путіна Сергій Кирієнко. Деталі цих обговорень залишаються невідомими.

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Такі контакти Маска з російськими посадовцями, включаючи самого Путіна, викликають занепокоєння серед американських чиновників, адже Маск має ключові угоди з урядом США, включаючи Пентагон і NASA, та доступ до чутливої інформації, зокрема через космічну компанію SpaceX.

Схоже, американський уряд знає про контакти Путіна та Маска, але тримає цю інформацію у секреті. Кілька чиновників Білого дому сказали, що не знали про ці переговори. Ця тема дуже делікатна, враховуючи дедалі активнішу участь Маска впередвиборчій кампанії Дональда Трампа та наближення президентських виборів у США.

Маск не відповів на запити про коментарі. Мільярдер назвав критику з деяких сторін про те, що він став апологетом Путіна, "абсурдною" і сказав, що його компанії "зробили для підриву Росії більше, ніж будь-хто".

Одна людина, обізнана з розмовами, сказала, що уряд стоїть перед дилемою, оскільки він дуже залежить від технологій мільярдера. SpaceX запускає на орбіту життєво важливі супутники національної безпеки, і це компанія, на яку NASA покладається, щоб транспортувати астронавтів до та з Міжнародної космічної станції.

"Їм це не подобається", - сказало джерело, маючи на увазі контакти Маска і Путіна.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що єдине спілкування Кремля з Маском – це одна телефонна розмова, під час якої вони з Путіним обговорювали "космос, а також поточні та майбутні технології".

Крім того, він сказав, що ні Путін, ні чиновники Кремля не ведуть регулярних розмов з Маском.

"Розмови мільярдера з Путіним і кремлівськими чиновниками підкреслюють його дедалі більшу схильність виходити за межі бізнесу і заглиблюватися в геополітику. Він кілька разів зустрічався та обговорював справи з Хав’єром Мілеї з Аргентини, а також з колишнім президентом Бразилії Жаїром Болсонаро, якого він захищав у гострих онлайн-дебатах", - пише видання.

Ілон Маск і вибори у США - останні новини

Як писав УНІАН, у серпні колишній президент США Дональд Трамп заявив, що в разі своєї перемоги на виборах планує дати посаду в своїй адміністрації Ілону Маску.

У вересні, після теледебатів між Камалою Гарріс і Дональдом Трампом, Ілон Маск визнав, що виступ Гарріс був кращим, але висловив переконання, що Трамп усе одно буде кращим президентом.

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