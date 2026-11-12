Путін зустрівся у Кремлі з Віткоффом і Кушнером: перші заяви

Віткофф заявив, що зустрічі в Абу-Дабі відбулися в "позитивній атмосфері".

Російський лідер Володимир Путін проводить у Кремлі зустріч зі спеціальними представниками президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. У зустрічі також беруть участь голова російської переговорної групи Володимир Мединський та спеціальний представник президента Кирило Дмитрієв.

Помічник президента РФ Юрій Ушаков розповідав, що Путін на зустрічі з американськими переговірниками обговорить "різні питання, що ведуть до врегулювання кризи навколо України".

Віткофф заявив, що контакти в Абу-Дабі пройшли в "позитивній атмосфері", делегації Росії та України працювали ефективно.

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Він також підкреслив, що майбутній обмін полоненими свідчить про прогрес у врегулюванні.

Представник США також додав, що європейці в Абу-Дабі не брали участі в переговорах, але їх було поінформовано про тристоронні контакти.

Віткофф повідомив, що передасть Зеленському інформацію про сьогоднішні переговори з Путіним.

У свою чергу Кушнер заявив, що США почали обговорювати з європейцями архітектуру безпеки на континенті. Він додав, що американці бачать бажання європейців брати участь у переговорах і закінчити війну в Україні.

Заяви Путіна

Як пишуть російські ЗМІ, Путін попросив Віткоффа та Кушнера передати подяку Трампу за організацію контактів між Росією та Україною.

Він також заявив, що для Росії існує "лише одна лінія розмежування з Україною – лінія державного кордону".

Путін також запропонував організувати гуманітарну місію в Костянтинівці за прикладом Олешків.

Крім того, він заявив, що присутність на території України іноземних військ є "неприйнятною" і що вони будуть законною ціллю РФ.

Мирні переговори в Абу-Дабі

10–11 листопада в Абу-Дабі (Об’єднані Арабські Емірати) відбулися тристоронні переговори між Україною, США та Росією щодо припинення війни. США виступили посередником у переговорному процесі.

Українську делегацію очолив секретар РНБО Рустем Умеров. До її складу також увійшли керівник Офісу президента Кирило Буданов, Сергій Кислиця, Давид Арахамія та Вадим Скибицький. США представляли Стів Віткофф і Джаред Кушнер, російську делегацію – помічник Володимира Путіна Володимир Мединський.

Під час зустрічі обговорювали, зокрема, можливість масштабного обміну військовополоненими, гарантії безпеки та питання територій.

За підсумками першого дня переговорів Зеленський назвав їх конструктивними та змістовними. Водночас домовленості про припинення війни поки що не досягнуто.

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