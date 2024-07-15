Президент України Володимир Зеленський має загальне розуміння, чого очікувати від Дональда Трампа, якщо він повернеться до Білого дому. Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на пресконференції.
Зокрема, у президента запитали, чи з'явилася у нього впевненість у тому, що в разі потенційної перемоги Дональда Трампа на виборах президента США, Сполучені Штати продовжать допомагати Україні і не почнуть примушувати Україну погоджуватися на те, що їй не підходить.
"Президенство Трампа ми не можемо поки що з вами обговорювати, тому що, слава Богу, обирає президента Сполучених Штатів їх народ, і ніякі інші народи на це не впливають", - сказав Зеленський.
Стосовно відносин з Республіканською партією президент відзначив, що Україна має двопартійну підтримку і має "потужні відносини з республіканською частиною Конгресу і частиною політикуму Сполучених Штатів Америки".
Зеленський зазначив, що минулого тижня зустрічався в США з губернаторами штатів від Республіканської партії.
"З великою повагою вони відносяться до України, до народу України, до наших воїнів і до мене, і я бачу, що відповідні відносини ми будемо розвивати незалежно від того, який буде результат, а саме: який буде вибір народу Сполучених Штатів в листопаді. Тому, я тут великих загроз не бачу", - сказав Зеленський.
При цьому, президент України сказав, що йому зрозуміле загальне бачення Доналда Трампа щодо закінчення війни.
"Що стосується закінчення війни - яке бачення у потенційного президента чи одного з кандидатів на посаду президента Дональда Трампа? Загальні речі мені зрозумілі. Я думаю, якщо пан Дональд Трамп стане президентом, ми будемо працювати. Я цього не боюсь", - наголосив Зеленський.
Він додав, що у війні українці є емоційними, а Республіканська партія є різною.
"Є такі яструби, меседжі яких є більш правими або напевне більш радикальні, але, хочу вам сказати, що більшість Республіканської партії підтримує Україну і народ України", - сказав Зеленський.
Дональд Трамп і війна в Україні
Як писав УНІАН, Дональд Трамп неодноразово обіцяв миттєво припинити війну в Україні, щойно він повернеться до Білого дому. Однак він не розкриває подробиць того, як саме хоче примирити агресора і жертву.
За даними Politico, план Дональда Трампа полягає в тому, аби НАТО назавжди відмовилося від будь-якого розширення на схід - зокрема, на Україну та Грузію. Також джерела стверджують, що Трамп буцімто веде переговори з Путіним про те, яку частину української території Москва зможе "зберегти" за собою.