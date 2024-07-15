Володимир Зеленський буде співпрацювати з Дональдом Трампом, якщо той виграє вибори президента США у листопаді цього року.

Президент України Володимир Зеленський має загальне розуміння, чого очікувати від Дональда Трампа, якщо він повернеться до Білого дому. Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на пресконференції.

Зокрема, у президента запитали, чи з'явилася у нього впевненість у тому, що в разі потенційної перемоги Дональда Трампа на виборах президента США, Сполучені Штати продовжать допомагати Україні і не почнуть примушувати Україну погоджуватися на те, що їй не підходить.

"Президенство Трампа ми не можемо поки що з вами обговорювати, тому що, слава Богу, обирає президента Сполучених Штатів їх народ, і ніякі інші народи на це не впливають", - сказав Зеленський.

Відео дня

Стосовно відносин з Республіканською партією президент відзначив, що Україна має двопартійну підтримку і має "потужні відносини з республіканською частиною Конгресу і частиною політикуму Сполучених Штатів Америки".

Зеленський зазначив, що минулого тижня зустрічався в США з губернаторами штатів від Республіканської партії.

"З великою повагою вони відносяться до України, до народу України, до наших воїнів і до мене, і я бачу, що відповідні відносини ми будемо розвивати незалежно від того, який буде результат, а саме: який буде вибір народу Сполучених Штатів в листопаді. Тому, я тут великих загроз не бачу", - сказав Зеленський.

При цьому, президент України сказав, що йому зрозуміле загальне бачення Доналда Трампа щодо закінчення війни.

"Що стосується закінчення війни - яке бачення у потенційного президента чи одного з кандидатів на посаду президента Дональда Трампа? Загальні речі мені зрозумілі. Я думаю, якщо пан Дональд Трамп стане президентом, ми будемо працювати. Я цього не боюсь", - наголосив Зеленський.

Він додав, що у війні українці є емоційними, а Республіканська партія є різною.

"Є такі яструби, меседжі яких є більш правими або напевне більш радикальні, але, хочу вам сказати, що більшість Республіканської партії підтримує Україну і народ України", - сказав Зеленський.

Дональд Трамп і війна в Україні

Як писав УНІАН, Дональд Трамп неодноразово обіцяв миттєво припинити війну в Україні, щойно він повернеться до Білого дому. Однак він не розкриває подробиць того, як саме хоче примирити агресора і жертву.

За даними Politico, план Дональда Трампа полягає в тому, аби НАТО назавжди відмовилося від будь-якого розширення на схід - зокрема, на Україну та Грузію. Також джерела стверджують, що Трамп буцімто веде переговори з Путіним про те, яку частину української території Москва зможе "зберегти" за собою.

Вас також можуть зацікавити новини: