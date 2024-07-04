Більшість виборців вважає, що демократи мають більше шансів виграти посаду президента 2024 року з іншим кандидатом.

Після дебатів двох претендентів на посаду президента США результати опитувань американських громадян засвідчили, що рейтинг Дональда Трампа різко зріс. Він наростив відрив до 6 процентних пунктів, що посилило тиск на Байдена, повідомляє Bloomberg.

Так, опитування New York Times/Siena College показали, що Трамп випереджує Байдена з підтримкою 49% проти 43%. Майже такі самі результати опитування Wall Street Journal: Трамп - 48% проти 42% Джо Байдена. Агентство наголосило, що це найбільша перевага республіканця в обох опитуваннях.

"Опитування показують, що занепокоєння щодо віку Байдена спричиняє все більше недовіри американців. Майже три чверті виборців під час опитування Times сказали, що 81-річний президент занадто старий для цієї посади — це на 5 пунктів більше, ніж опитування перед дебатами, проведене минулого тижня. А опитування Journal показало, що частка виборців, які вважають, що Байден занадто старий, щоб балотуватися, зросла на 7 пунктів з лютого - до 80%", - йдеться у матеріалі. Відео дня

Видання наголосило, що згідно з опитуванням, яке проводилось місяць тому, обидва кандидати були на рівних.

Водночас Bloomberg додав, що результати опитування CNN свідчать про те, що 75% виборців вважають, що демократи мають більше шансів виграти посаду президента 2024 року, якщо номінантом на посаду буде не Байден, а хтось інший.

"Натиск невтішних результатів опитування стався в той момент, коли кампанія Байдена намагається придушити бунт серед деяких законодавців-демократів і донорів, які закликають його залишитися осторонь і дозволити іншому кандидату протистояти Трампу. Байден, найстаріший президент в історії США, показав невдалий результат під час дебатів минулого тижня, підігріваючи занепокоєння, що він не зможе служити ще один чотирирічний термін", - підсумувало видання.

Вибори в США - що потрібно знати

Як писав УНІАН, Байден пообіцяв, що не зніматиме свою кандидатуру з виборів та буде "боротися до кінця". Крім того, ЗМІ дізналися, що Байден оголосив про успішне проходження медичного огляду.

"Ніхто мене не виштовхує. Я не йду. Я в цих перегонах до кінця", - написав Байден в окремому електронному повідомленні.

Водночас оточення чинного президента США вважає, що замінити Байдена у виборчих перегонах може віцепрезидентка Камала Харріс. Низка впливових демократів вірять, що вона може перемогти Трампа, якщо Байден все ж відступить.

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