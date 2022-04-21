У Фінляндії питання про членство в НАТО в даний час обговорюється депутатами.

Більшість жителів Швеції виступає за вступ країни до НАТО. Підтримка членства в Альянсі різко зросла за останній тиждень.

Про це повідомляє Reuters.

Опитування, проведене Demoskop, показало, що 57% шведів зараз виступають за членство в НАТО проти 51% у березні. Кількість тих, хто проти приєднання, впала до 21% з 24%, тоді як тих, хто не визначився, - до 22% з 25%.

Березневе опитування першим показало, що більшість шведів виступають за вступ до НАТО. Швеція будувала свою політику безпеки на "неучасті у військових союзах".

Але, як і Фінляндію, вторгнення в Росії Україну змусило країну до докорінного переосмислення. Зараз вважаються, що обидві країни приєднаються до альянсу НАТО з 30 країн.

Уряд Швеції переглядає політику безпеки зі звітом до кінця травня, а правлячі соціал-демократи проводять внутрішні дебати. Якщо Фінляндія приєднається до НАТО, то скоріш за все шведи також підтримають це. У Фінляндії питання про членство в НАТО в даний час обговорюється депутатами.

Вступ Фінляндії до НАТО підтримує переважна більшість жителів країни.

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