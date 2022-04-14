За словами РФ, це будуть заходи для зміцнення оборони.

Якщо Фінляндія і Швеція вступлять в НАТО, то Росія займеться зміцненням захисту в Балтійському морі. Вона посилить сухопутні, військово-морські та військово-повітряні сили, а також почне розгортання ядерної зброї.

Відповідною інформацією поділився портал Reuters з посиланням на заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва. За його словами, якщо Стокгольм і Гельсінкі вирішать приєднатися до Альянсу, то про відсутність ядерної зброї на території Балтії, де у РФ є ексклав у вигляді Калінінграда, можна забути.

"Ні про який без'ядерний статус Балтики більше не може бути й мови — баланс повинен бути відновлений. До сьогоднішнього дня Росія таких заходів не вживала і не збиралася. Якщо нас підштовхують, що ж... врахуйте, що не ми це запропонували", — заявив Медведєв.

Тим часом Литва заявила, що в погрозах РФ немає нічого нового. За словами представників держави, ядерна зброя була розміщена в Калінінграді задовго до війни в Україні.

Швеція і Фінляндія хочуть вступити в НАТО: що відомо

Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін на початку квітня заявила, що Росія — це не той сусід, яким його вважали. І тепер держава повинна переглянути свою військову позицію.

Друга за величиною опозиційна партія Швеції, "Шведські демократи", готова звернутися до уряду щодо вступу в НАТО, якщо Фінляндія подасть заявку.

За даними The Times, обидві країни мають намір приєднатися до Альянсу вже найближчим літом.

А тим часом Росія почала переправляти війська до кордону з Фінляндією.

Вас також можуть зацікавити новини: