Голова Євроради наголосив, що Україна вже є стратегічним партнером ЄС.

Президент Європейської ради Шарль Мішель пояснив, чому ідея прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана підписати угоду про стратегічне партнерство України з ЄС замість рішення про вступ не має ніякого сенсу.

Як пише Reuters, Мішеля попросили прокоментувати заклик Угорщини підписати "стратегічне партнерство" з Києвом замість того, щоб дозволити Україні просунутися на шляху до можливого членства в ЄС.

Цю заяву Орбан зробив напередодні саміту лідерів ЄС 14-15 грудня, на якому потрібна одностайність усіх 27 держав-членів блоку, щоб погодитися розпочати переговори про вступ з Україною. Коментарі Орбана загрожують зірвати це рішення.

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Голова Євроради відреагував на зауваження, заявивши, що у ЄС вже є угода про асоціацію з Києвом.

"У нас є Угода про асоціацію з Україною, яка пропонує багато можливостей для тісної співпраці з Україною. У грудні ми проведемо глибокі дебати з 27 колегами, щоб оцінити, яке рішення ми приймемо", - сказав він.

В чому полягала ідея Орбана

Сьогодні прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запропонував "компромісне" рішення щодо вступу України до ЄС. Він заявив, що Європейський Союз повинен спочатку підписати угоду про стратегічне партнерство з Україною, а не починати переговори про членство в ЄС. За його словами, така домовленість може тривати від п'яти до десяти років, щоб "попрацювати разом", і лише після цього підняти питання членства.

14-15 грудня відбудеться засідання Європейської Ради на рівні глав держав та урядів країн-членів ЄС. де має бути ухвалене рішення про те, чи приймати рекомендацію Європейської комісії запросити Київ почати переговори про членство.

Будь-яке таке рішення вимагає одностайності всіх 27 країн-членів Євросоюзу, при цьому Угорщина розглядається як головна потенційна перешкода. Угорський прем'єр неодноразово заявляв, що його країна не підтримає пропозицію Комісії в її нинішньому вигляді.

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