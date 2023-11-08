Проект звіту наголошує на потребі продовжувати боротьбу з корупцією в Україні.

Єврокомісія рекомендуватиме Європейській раді розпочати з Україною переговори про вступ до ЄС. Але рамки переговорів ЄК рекомендує схвалити після того, як Україна виконає чотири кроки.

Про це пише Радіо Свобода із посиланням на проект звіту про розширення Євросоюзу, який є в розпорядженні видання. Зокрема, наша держава має виконати наступні умови:

схвалити запропонований урядом закон про збільшення штатної чисельності Національного антикорупційного бюро України;

виключити із закону "Про запобігання корупції" положення, котрі обмежують повноваження НАЗК щодо продовження перевірки активів, які вже пройшли процес перевірки, а також ті, що обмежують повноваження агенції щодо перевірки майна, придбаного декларантами до вступу на державну службу;

в рамках деолігархізації ухвалити закон про лобіювання, який відповідатиме європейським стандартам;

ухвалити закон, який враховує решту рекомендацій Венеційської комісії від червня і жовтня 2023 року, що пов'язані із законом про національні меншини, а також який враховуватиме рекомендації Венеційської комісії, пов'язані із законами про державну мову, ЗМІ та освіту.

Проект звіту також наголошує на потребі продовжувати боротьбу з корупцією в Україні шляхом проведення подальших розслідувань і винесенням судових вироків.

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У документі зазначається, що Єврокомісія відстежуватиме подальший прогрес і відповідність "у всіх галузях, пов'язаних із відкриттям переговорів". Цей орган готовий також розпочати необхідну підготовчу роботу до переговорів.

Проект звіту також передбачає, що наступний звіт Єврокомісія має підготувати до березня 2024 року.

Як додає журналіст Рікард Йозвяк, щодо Молдова, вона має зробити те саме, але з виконанням трьох умов.

Для Грузії передбачається статус кандидата за розуміння того, що країною виконано 9 кроків. Стосовно Боснії і Герцеговини, рекомендовано відкриття переговорів про приєднання "якщо буде досягнуто необхідного ступеня відповідності".

Шлях України до ЄС - новини

Як повідомляв УНІАН, у березні 2022 року Україна подала заявку на вступ до Євросоюзу. У червні того ж року Європейська Рада надала Україні статус кандидата на членство в Європейському Союзі.

Єврокомісія висунула рекомендації щодо впровадження необхідних реформ, які Україна повинна втілити для вступу. Станом на середину червня цього року, як зазначали в ЄС, Україна виконала дві з семи умов. На початку листопада стало відомо, що на думку ЄК, наразі Київ повністю виконав лише чотири з семи рекомендацій.

Нещодавно президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила про досягнення Україною істотного прогресу у втіленні реформ, необхідних для вступу в ЄС.

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